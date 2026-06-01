"Прагну його перемогти": Дюбуа націлився на третій бій з Усиком

Усик — Дюбуа

Чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа висловив бажання провести третій бій з володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком.

В інтерв'ю Youtube-каналу talkSPORT Boxing британський боксер заявив, що прагне відібрати пояси в українця і стати абсолютним чемпіоном світу.

Зазначимо, що Усик двічі нокаутом переміг Дюбуа — у серпні 2023 року та у липні 2025-го.

"Яка моя найбільша мрія? Об'єднати всі пояси. Бути абсолютним чемпіоном. Зібрати їх усі. Я вже відчув цей смак, і тепер нам просто потрібно зібрати все докупи, закрити деякі прогалини і просто стати досконалим бійцем.

Думаю, ми просто закриємо деякі недоліки, які були минулого разу. Так що, думаю, я буду зовсім новим, досконалим бійцем, і я просто прагну його перемогти. Ось і все. Перемогти його і забрати пояси", — сказав Дюбуа.

В останньому бою Дюбуа у ніч проти 10 травня технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Фабіо Вордлі, відібравши у нього титул WBO в надважкій вазі.

Вордлі став володарем пояса WBO у листопаді минулого року після того, як Усик відмовився від цього титулу і втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Нагадаємо, Усик повернувся на ринг у ніч проти 24 травня, коли в єгипетському місті Гіза технічним нокаутом переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Хто стане наступним суперником українця, поки що невідомо. Одним з можливих варіантів є непереможний німець Агіт Кабаєл — обов'язковий претендент на пояс WBC.

Британський промоутер Френк Воррен уже заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.

