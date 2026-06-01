Визначено пари перехідних матчів за право грати в УПЛ-2026/27
Поєдинки плейоф за місця в елітному дивізіоні відбудуться 5 і 9 червня.
Стали відомі всі учасники перехідних матчів за право наступного сезону грати в українській Прем'єр-лізі (УПЛ).
У них візьмуть участь "Кудрівка", "Олександрія", "Лівий Берег" та "Агробізнес".
За право виступати наступного сезону в елітному дивізіоні "Кудрівка" (13-те місце в УПЛ-2025/26) позмагається з "Агробізнесом" (фінішував 4-м у Першій лізі), а "Олександрія" (15-та позиція в УПЛ) побореться з "Лівим Берегом" (бронзовий призер Першої ліги).
Зазначимо, що замість "Олександрії" в плейоф повинен був грати "Рух", але львівський клуб відмовився від участі в перехідних матчах.
Перехідні матчі за право виступати в УПЛ у сезоні-2026/27 відбудуться 5 і 9 червня.
Матчі плейоф за право грати в УПЛ-2026/27
"Кудрівка" — "Агробізнес"
"Олександрія" — "Лівий Берег"
Зазначимо, що прямі путівки до УПЛ здобули чернівецька "Буковина" та одеський "Чорноморець", які посіли перше та друге місця в Першій лізі відповідно.
В еліті українського футболу вони замінять "Полтаву" (останнє місце в сезоні УПЛ-2025/26) та "Рух" (14-та позиція в УПЛ).
