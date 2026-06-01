Визначено пари перехідних матчів за право грати в УПЛ-2026/27

Поєдинки плейоф за місця в елітному дивізіоні відбудуться 5 і 9 червня.

"Кудрівка" / facebook.com/Kudrivka

Стали відомі всі учасники перехідних матчів за право наступного сезону грати в українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

У них візьмуть участь "Кудрівка", "Олександрія", "Лівий Берег" та "Агробізнес".

За право виступати наступного сезону в елітному дивізіоні "Кудрівка" (13-те місце в УПЛ-2025/26) позмагається з "Агробізнесом" (фінішував 4-м у Першій лізі), а "Олександрія" (15-та позиція в УПЛ) побореться з "Лівим Берегом" (бронзовий призер Першої ліги).

Зазначимо, що замість "Олександрії" в плейоф повинен був грати "Рух", але львівський клуб відмовився від участі в перехідних матчах.

Перехідні матчі за право виступати в УПЛ у сезоні-2026/27 відбудуться 5 і 9 червня.

Матчі плейоф за право грати в УПЛ-2026/27

  • "Кудрівка" — "Агробізнес"

  • "Олександрія" — "Лівий Берег"

Зазначимо, що прямі путівки до УПЛ здобули чернівецька "Буковина" та одеський "Чорноморець", які посіли перше та друге місця в Першій лізі відповідно.

В еліті українського футболу вони замінять "Полтаву" (останнє місце в сезоні УПЛ-2025/26) та "Рух" (14-та позиція в УПЛ).

Раніше повідомлялося, що "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Кудрівкою", але залишилося без медалей УПЛ.

Також ми розповідали, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

