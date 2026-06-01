Титулований рекордсмен АПЛ оголосив про завершення кар'єри

Джеймс Мілнер / © Associated Press

Колишній півзахисник "Манчестер Сіті", "Ліверпуля" та збірної Англії Джеймс Мілнер оголосив про завершення професійної кар'єри.

Про це 40-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Він опублікував зворушливе звернення до уболівальників.

"Після 24 сезонів у АПЛ мені здається, що це правильний час, щоб завершити свою кар'єру гравця. Дебютувавши за "Лідс", який я підтримував від дитинства, у віці 16 років, ставши наймолодшим автором гола в історії Прем'єр-ліги, я ніколи не міг уявити, яким буде цей шлях. Від тих перших кроків до моменту, коли минулого року я вже не міг нормально підняти ногу, а потім повернувся, щоб стати частиною "Брайтона" в 40 років і допомогти їм вдруге в історії кваліфікуватися до єврокубків.

Грати за "Ньюкасл", "Астон Віллу", "Ман Сіті", "Ліверпуль", "Брайтон", а ще незабутній місяць у "Свіндон Таун" — це було неймовірним привілеєм. Кожен клуб відіграв величезну роль у моєму житті та кар'єрі, і я хочу подякувати всім, хто був причетний до цього — власникам, персоналу, тренерам, партнерам і фанатам, які приймали мене і допомагали мені на шляху.

Мені пощастило пережити багато незабутніх моментів: боротьбу за виживання, здобуття трофеїв, виступи в єврокубках і матчі за збірну Англії на двох чемпіонатах Європи та двох чемпіонатах світу. Але понад усе це люди та дружба, які я зустрічав на своєму шляху, і я буду цінувати їх завжди.

Вболівальникам — дякую. Усім, хто підтримував мене протягом усієї кар'єри, ваша підтримка означала для мене більше, ніж ви можете уявити. І тим, хто критикував мене чи створював труднощі, також дякую — кожен із вас став частиною цієї історії та допоміг сформувати мене як футболіста і людину. Моїй сім'ї — дякую за кожну жертву, кожну подорож і кожен момент підтримки. Без вас усе це було б неможливим.

Я залишаю футбол із величезною гордістю, вдячністю та спогадами, які залишаться зі мною на все життя. Футбол дав мені значно більше, ніж я міг собі уявити, і я завжди буду вдячний за можливості, які він мені подарував. Дякую кожному, хто був частиною цього шляху", — написав Мілнер.

На клубному рівні Джеймс грав за "Свіндон Таун", "Лідс", "Ньюкасл", "Астон Віллу", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль" та "Брайтон", який став останнім клубом у його кар'єрі.

Загалом Мілнер зіграв 658 матчів у АПЛ, що є абсолютним рекордом турніру. Він провів у лізі найбільшу кількість сезонів поспіль — 24.

У складі "Манчестер Сіті" хавбек двічі виграв АПЛ, став володарем Кубка і Суперкубка Англії, а також Кубка англійської ліги. Разом з "Ліверпулем" він здобув титул АПЛ, Кубок і Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги, а також став переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА і Клубного чемпіонату світу.

За збірну Англії півзахисник зіграв 61 матч і відзначився одним голом.

