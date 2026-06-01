Спільний простір для цивільних та військових: у Дніпрі відкрили перший в Україні Марун Хаб

7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ оголосив про запуск всеукраїнської мережі цивільно-мілітарних просторів під назвою «Марун Хаб» (Marun Hub). Перший такий майданчик офіційно розпочав роботу у Дніпрі.

Марун Хаб створений як багатофункціональний центр для взаємодії військових, ветеранів та цивільного населення. Простір об'єднує освітню локацію, виставкову зону, майданчик для рекрутингу та спільної роботи задля відсічі агресору.

На урочисте відкриття хабу завітали військовослужбовці, ветерани, волонтери, представники медіа, бізнесу, міської та обласної влади.

«Цей простір стане точкою єднання нашої великої десантної родини та містком між військом і тими, кого ми захищаємо. Ми створили його, щоб він був місцем зустрічей, спілкування, навчання та розвитку, де наші воїни та їхні родини відчуватимуть підтримку», — звернувся до присутніх через відеозв'язок командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук.

«Такі простори мають особливе значення — вони допомагають зберегти зв'язок між фронтом і суспільством, нагадують, що за кожним військовослужбовцем є велика спільнота», — переконаний Євген Ласійчук.

Під час відкриття з лекціями про національну ідентичність і мілітарну свідомість у сучасній Україні виступили гості з КНУ ім. Тараса Шевченка — Голова Українського культурного фонду Наталія Кривда та директорка Інституту національної стійкості та безпеки Рена Марутян.

Повернення ветеранів до цивільного життя обговорили на панельній дискусії начальник відділу ЦВС 7 корпусу ДШВ Андрій Поставний та представники ветеранської спільноти: начальник управління ветеранської політики Дніпровської міської ради Антон Малий, провідний спеціаліст із питань ветеранської політики Дніпропетровської ОДА Денис Скалеух та очільник Українського ветеранського фонду, Герой України Олег Олива.

«Для Дніпра це дуже важлива подія, адже значна частина військовослужбовців і ветеранів 7-го корпусу — дніпряни. Після повернення вони реінтегруватимуться в громаду, працюватимуть і розвиватимуть місто», — підкреслив Антон Малий.

Ініціативу також привітав заступник голови Дніпропетровської ОДА Віталій Погребенко, відзначивши важливість залучення молоді до таких просторів.

Серед напрямків роботи Марун Хабу:

Навчально-освітня діяльність: курси з тактичної медицини, лекції, розмовні клуби та культурні проєкти.

Підтримка ветеранів: допомога в реінтеграції, обговорення ветеранської політики та адаптація через спорт.

Рекрутинг: консультативний центр, де містяни можуть дізнатися про можливості служби в підрозділах корпусу та свідомо долучитися до лав ЗСУ.

Національна стійкість: проведення панельних дискусій та просвітницьких заходів.

Уже найближчим часом Марун Хаб оприлюднить анонси перших відкритих подій, тренінгів та зустрічей для мешканців та гостей міста. За оновленнями можна слідкувати на сторінках «Марун Хаб 7» у соціальних мережах Facebook та Instagram.

