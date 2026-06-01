Совместное пространство для гражданских и военных: в Днепре открыли первый в Украине Марун Хаб

Реклама

7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ объявил о запуске всеукраинской сети гражданско-милитарных пространств под названием Марун Хаб (Marun Hub). Первая такая площадка официально начала работу в Днепре.

Марун Хаб создан как многофункциональный центр для взаимодействия военных, ветеранов и гражданского населения. Пространство объединяет образовательную локацию, выставочную зону, площадку для рекрутинга и совместной работы для отпора агрессору.

Торжественное открытие хаба посетили военнослужащие, ветераны, волонтеры, представители медиа, бизнеса, городской и областной власти.

Реклама

«Это пространство станет точкой единения нашей большой десантной семьи и мостом между войском и теми, кого мы защищаем. Мы создали его, чтобы он был местом встреч, общения, обучения и развития, где наши воины и их семьи будут чувствовать поддержку», — обратился к собравшимся через видеосвязь командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук.

«Такие просторы имеют особое значение – они помогают сохранить связь между фронтом и обществом, напоминают, что за каждым военнослужащим есть большое сообщество», – убежден Евгений Ласийчук.

Во время открытия с лекциями о национальной идентичности и милитарном сознании в современной Украине выступили гости из КНУ им. Тараса Шевченко - Председатель Украинского культурного фонда Наталья Кривда и директор Института национальной устойчивости и безопасности Рена Марутян.

Возвращение ветеранов к гражданской жизни обсудили на панельной дискуссии начальник отдела ЦИС 7 корпуса ДШВ Андрей Поставной и представители ветеранского сообщества: начальник управления ветеранской политики Днепровского городского совета Антон Малый, ведущий специалист по ветеранской политике Днепропетровской ОГА Денис Скалеух и глава Украинского ветера.

Реклама

«Для Днепра это очень важное событие, ведь значительная часть военнослужащих и ветеранов 7-го корпуса – днепряне. По возвращении они будут реинтегрироваться в общину, работать и развивать город», — подчеркнул Антон Малый.

Инициативу также приветствовал заместитель председателя Днепропетровской ОГА Виталий Погребенко, отметив важность привлечения молодежи к таким пространствам.

Среди направлений работы Марун Хабу:

Учебно-образовательная деятельность: курсы по тактической медицине, лекции, разговорные клубы и культурные проекты.

Поддержка ветеранов: помощь в реинтеграции, обсуждение ветеранской политики и адаптация через спорт.

Рекрутинг: консультативный центр, где горожане могут узнать возможности службы в подразделениях корпуса и сознательно присоединиться к рядам ВСУ.

Национальная стойкость: проведение панельных дискуссий и просветительских мероприятий.

В ближайшее время Марун Хаб обнародует анонсы первых открытых событий, тренингов и встреч для жителей и гостей города. За обновлениями можно следить на страницах «Марун Хаб 7» в социальных сетях Facebook и Instagram .

Реклама

Новости партнеров