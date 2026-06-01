Швеция передаст Украине 16 истребителей Gripen: как это повлияет на ход войны
Появление Gripen с ракетами Meteor позволит создать дополнительное давление на вражескую авиацию.
Шведские истребители Gripen не изменят ситуацию на фронте мгновенно, однако ракеты Meteor на их борту способны потеснить российскую авиацию от украинских границ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.
Ожидается, что Украина получит самолеты модификации C/D, ставшие более старой версией.
«Ну и главное — ракета Meteor, которая может быть „геймченджером“, если все удастся в тактическом плане… Эта ракета может потеснить российскую авиацию, которая атакует нас КАБами, от наших границ», — сказал Игнат.
Швеция предоставит Украине истребители Gripen — что известно
Швеция предоставляет Украине 16 истребителей Gripen. По словам шведского премьера, эти 16 самолетов страна планирует передать в начале 2027 года после того, как Украина подпишет соглашение о закупке новых самолетов, а Швеция получит соответствующие экспортные разрешения.
Швеция также пообещала помочь с обслуживанием самолетов и тренировкой пилотов.
Владимир Зеленский поблагодарил за помощь и назвал соглашение историческим.
По его словам, общая стоимость нового пакета поддержки от Швеции — 2,7 млрд долларов, из которых 400 млн направлены на производство дронов. Но главной частью сделки он назвал Gripen.
«Эти самолеты, „Грипены“, с очень конкретным вооружением, с ракетами Meteor и другими, которые могут наносить поражение на 200+ км, мы думаем, что сможем вытеснить российские самолеты. И они не смогут массированно использовать КАБы», — отметил президент.
Справка
Meteor — современная европейская управляемая ракета класса «воздух-воздух» большой дальности, предназначенная для уничтожения самолетов, дронов и крылатых ракет за пределами прямой видимости пилота.
Особенность Meteor — прямоточный воздушно-реактивный двигатель, позволяющий ракете лететь со скоростью более 4 Маха и обеспечивающей ей тягу и ускорение в полете.
Meteor обеспечивает возможность одновременного пуска нескольких ракет по нескольким целям, а также способен поражать высокоманевровые цели, такие как реактивные самолеты, и небольшие цели — в частности БПЛА и крылатые ракеты — в условиях радиоэлектронного противодействия (РЭБ) более чем на 200 километров.