Швеция передаст Украине 16 истребителей Gripen: как это повлияет на ход войны

Истребитель Gripen / © Associated Press

Шведские истребители Gripen не изменят ситуацию на фронте мгновенно, однако ракеты Meteor на их борту способны потеснить российскую авиацию от украинских границ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.

Ожидается, что Украина получит самолеты модификации C/D, ставшие более старой версией.

«Ну и главное — ракета Meteor, которая может быть „геймченджером“, если все удастся в тактическом плане… Эта ракета может потеснить российскую авиацию, которая атакует нас КАБами, от наших границ», — сказал Игнат.

Швеция предоставит Украине истребители Gripen — что известно

Швеция предоставляет Украине 16 истребителей Gripen. По словам шведского премьера, эти 16 самолетов страна планирует передать в начале 2027 года после того, как Украина подпишет соглашение о закупке новых самолетов, а Швеция получит соответствующие экспортные разрешения.

Швеция также пообещала помочь с обслуживанием самолетов и тренировкой пилотов.

Владимир Зеленский поблагодарил за помощь и назвал соглашение историческим.

По его словам, общая стоимость нового пакета поддержки от Швеции — 2,7 млрд долларов, из которых 400 млн направлены на производство дронов. Но главной частью сделки он назвал Gripen.

«Эти самолеты, „Грипены“, с очень конкретным вооружением, с ракетами Meteor и другими, которые могут наносить поражение на 200+ км, мы думаем, что сможем вытеснить российские самолеты. И они не смогут массированно использовать КАБы», — отметил президент.

Meteor — современная европейская управляемая ракета класса «воздух-воздух» большой дальности, предназначенная для уничтожения самолетов, дронов и крылатых ракет за пределами прямой видимости пилота.

Особенность Meteor — прямоточный воздушно-реактивный двигатель, позволяющий ракете лететь со скоростью более 4 Маха и обеспечивающей ей тягу и ускорение в полете.

Meteor обеспечивает возможность одновременного пуска нескольких ракет по нескольким целям, а также способен поражать высокоманевровые цели, такие как реактивные самолеты, и небольшие цели — в частности БПЛА и крылатые ракеты — в условиях радиоэлектронного противодействия (РЭБ) более чем на 200 километров.

