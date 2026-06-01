В Украине потеплеет: где пройдут дожди и какой будет погода в Киеве

Во вторник, 2 июня, в Украине будет преобладать комфортная теплая погода. Ожидается температура воздуха +20…+24 градуса.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прохладнее всего будет на западе страны — в Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Там температура будет +17…+20 градусов.

«В Украине 2 июня будет преобладать сухая погода, дожди пройдут только в западных областях и в Одесской области», — отметила Диденко.

Ветер сменит направление на южное, оставаясь слабым или умеренным.

Погода в Киеве

В Киеве завтра ожидается сухая и в основном солнечная погода.

Максимальная температура воздуха будет составлять +20…+22 градуса.

Каким будет лето в Украине — прогноз синоптиков

Раньше говорилось, что в начале лета погода в Украине будет неустойчивой: часть регионов накроют дожди и грозы, в то время как в других сохранится сухая и теплая погода. Синоптики предупреждают о температурных колебаниях и локальных осадках, которые сохранятся в первые дни июня. В то же время, значительной жары пока не ожидается — температура будет оставаться комфортной для начала лета.

