- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине потеплеет: где пройдут дожди и какой будет погода в Киеве
Завтра, 2 июня, в Украине немного потеплеет.
Во вторник, 2 июня, в Украине будет преобладать комфортная теплая погода. Ожидается температура воздуха +20…+24 градуса.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прохладнее всего будет на западе страны — в Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Там температура будет +17…+20 градусов.
«В Украине 2 июня будет преобладать сухая погода, дожди пройдут только в западных областях и в Одесской области», — отметила Диденко.
Ветер сменит направление на южное, оставаясь слабым или умеренным.
Погода в Киеве
В Киеве завтра ожидается сухая и в основном солнечная погода.
Максимальная температура воздуха будет составлять +20…+22 градуса.
Каким будет лето в Украине — прогноз синоптиков
Раньше говорилось, что в начале лета погода в Украине будет неустойчивой: часть регионов накроют дожди и грозы, в то время как в других сохранится сухая и теплая погода. Синоптики предупреждают о температурных колебаниях и локальных осадках, которые сохранятся в первые дни июня. В то же время, значительной жары пока не ожидается — температура будет оставаться комфортной для начала лета.