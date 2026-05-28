Украина получит 16 истребителей Gripen от Швеции: что известно о модификации

Швеция передает Украине первые 16 истребителей Gripen / © defence-ua.com

Реклама

28 мая стало известно, что Швеция передает Украине первые 16 истребителей Gripen. Какая будет модификация истребителей — рассказываем дальше.

Об этом стало известно журналистам ТСН на пресс-конференции премьер-министра страны.

Украина получит первые 16 истребителей Gripen

Во время совместной пресс-конференции премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и президента Украины Владимира Зеленского стало известно, что Швеция передает Украине первые 16 истребителей Gripen.

Реклама

Речь идет об истребителях Gripen модификации JAS 39 Gripen C/D.

Еще 22 истребителя Украина закупит.

Стало известно, что передача истребителей состоится в 2027 году.

Зеленский и Кристерссон подписали декларацию об углублении сотрудничества между странами. По ней Украина закупит еще 22 истребителя Gripen, которые должны поставить до 2030 года.

Реклама

«Самые современные модели — "Эрик" и "Фредерик". И также Украина закупит 22 самолета новых моделей Gripen серии Е», — сообщил Кристерссон.

Швеция передает истребители для длительной защиты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает получить истребители Gripen в течение следующих 10 месяцев.

«Вы знаете, что до сих пор это большой вызов для нас — использование КАБов Россией. Это не о сотнях, в течение месяца — это о тысячах. Они используют эти бомбы со своих самолетов, со своей территории или с временно оккупированной. 100 километров и дальше. Поэтому у нас никогда не было достаточно противовоздушной обороны, чтобы все это уничтожать», — заявил Зеленский.

Реклама

Зеленский добавил, что у Украины не было возможности сбивать КАБы, но ВСУ всегда искали путь, как это сделать.

«Они атакуют не только гражданскую и критическую инфраструктуру, а также уничтожают все приграничные регионы. Там все уничтожается: и солдаты, и фронт. Это Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская области. Много разных городов и сел полностью уничтожаются КАБами. Поэтому, конечно, мы благодарны за то, что получим самолеты с вооружением. Мы думаем, что сможем вытеснить российские самолеты, они не смогут использовать массированно КАБы», — добавил Зеленский.

Новости партнеров