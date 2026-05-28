Украина получит 16 истребителей Gripen от Швеции: что известно о модификации
Швеция официально объявила о передаче Украине первых 16 истребителей Gripen. Также Киев планирует закупить еще 22 современных самолета серии Е.
28 мая стало известно, что Швеция передает Украине первые 16 истребителей Gripen. Какая будет модификация истребителей — рассказываем дальше.
Об этом стало известно журналистам ТСН на пресс-конференции премьер-министра страны.
Украина получит первые 16 истребителей Gripen
Во время совместной пресс-конференции премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и президента Украины Владимира Зеленского стало известно, что Швеция передает Украине первые 16 истребителей Gripen.
Речь идет об истребителях Gripen модификации JAS 39 Gripen C/D.
Еще 22 истребителя Украина закупит.
Стало известно, что передача истребителей состоится в 2027 году.
Зеленский и Кристерссон подписали декларацию об углублении сотрудничества между странами. По ней Украина закупит еще 22 истребителя Gripen, которые должны поставить до 2030 года.
«Самые современные модели — "Эрик" и "Фредерик". И также Украина закупит 22 самолета новых моделей Gripen серии Е», — сообщил Кристерссон.
Швеция передает истребители для длительной защиты Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает получить истребители Gripen в течение следующих 10 месяцев.
«Вы знаете, что до сих пор это большой вызов для нас — использование КАБов Россией. Это не о сотнях, в течение месяца — это о тысячах. Они используют эти бомбы со своих самолетов, со своей территории или с временно оккупированной. 100 километров и дальше. Поэтому у нас никогда не было достаточно противовоздушной обороны, чтобы все это уничтожать», — заявил Зеленский.
Зеленский добавил, что у Украины не было возможности сбивать КАБы, но ВСУ всегда искали путь, как это сделать.
«Они атакуют не только гражданскую и критическую инфраструктуру, а также уничтожают все приграничные регионы. Там все уничтожается: и солдаты, и фронт. Это Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская области. Много разных городов и сел полностью уничтожаются КАБами. Поэтому, конечно, мы благодарны за то, что получим самолеты с вооружением. Мы думаем, что сможем вытеснить российские самолеты, они не смогут использовать массированно КАБы», — добавил Зеленский.