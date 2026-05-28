Как спастись от прямого "прилета": эксперт назвал надежное место

Ракетно-дронная атака

Правило «двух стен» остается надежной защитой от обломков и взрывной волны во время атак. Однако от прямого попадания ракеты или дрона может спасти только настоящее бомбоубежище или глубокая станция метро.

Об этом эксперт по комплексной безопасности Руслан Болгов рассказал в эфире «Новини.Live».

От чего защищает правило «двух стен»?

По словам специалиста, правило «двух стен» помогает защититься от обломков, взрывной волны и предметов, которые могут разлетаться по квартире после взрыва.

«У нас бомбоубежище — только метро. Все остальное — это укрытия, скажем так, по большому счету. Но две стены, оно вас спасет непосредственно от того, что летает, от взрывной волны. Когда взрывная волна выбрасывает и выбивает окна, а на окнах еще стоят вазоны и прочее, то все это разлетается, как шрапнель, по квартире, по дому», — пояснил Болгов.

В то же время он отметил: если помещение не имеет безопасного места по правилу «двух стен», стоит заранее позаботиться о дополнительной защите. В частности, можно установить бронепленку на окна, заклеить их скотчем или использовать фанеру, чтобы уменьшить риски от взрывной волны и обломков.

Что защитит от прямого «прилета»?

Также эксперт отметил, что реальную защиту от прямого попадания могут обеспечить только бомбоубежища или глубокие станции метро.

«Не забывайте, от прямого «прилета» почти ничего не спасет. Кроме, действительно, бомбоубежища, когда вы будете на глубине огромной, как в метро. Но люди должны понять, что паркинги — это не бомбоубежище, это укрытие. Не путайте эти два понятия, потому что там просто бетонное перекрытие. Но — да, это место более безопасное, чем стоять и ждать на улице или на балконе снимать на видео, как летают «Шахеды» или ракеты здесь», — пояснил Болгов.

Напомним, накануне эксперт по безопасности Денис Михальченко отметил, что из-за усиления мощности российских обстрелов правило «двух стен» больше не является эффективным, а ванная комната не гарантирует безопасности. Он отметил, что самыми надежными являются исключительно лицензированные специализированные сооружения, способные выдерживать значительные нагрузки, например, метрополитен. В то же время большинство обычных паркингов таким требованиям не соответствуют, хотя глубокие подземные паркинги в ТЦ могут служить относительно безопасным убежищем.

