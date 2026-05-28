Муж Зары Тиндалл — Майк — рассказал интересный факт о будущей королеве — принцессе Уэльской
Муж Зары Тиндалл — Майкл — рассказал об увлечениях принцессы Уэльской Кейт.
Майк Тиндалл заявил, что принцесса Уэльская «чрезвычайно азартна» в игре в пивной понг, добавив, что члены королевской семьи до сих пор играют в эту игру на вечеринках.
Бывший игрок сборной Англии по регби сказал, что королевская семья обычно заменяет пиво на просекко, и что он сам играл в эту популярную игру, в которой участники пытаются забросить мяч для пинг-понга в стакан с алкоголем, с членами королевской семьи на вечеринках.
Напомним, Майк, женат на дочери принцессы Анны, Заре, сделал эти заявления во время беседы о том, насколько конкурентоспособна королевская семья в спорте. Его жена завоевала серебряную медаль в командном зачете на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне в конном спорте, а его теща также участвовала в Олимпийских играх 1976 года.
«Спорт широко распространен в королевской семье — все любят соревноваться», — сказал Майк журналу Woman & Home. «Мы записали подкаст с Уильямом, Кэтрин и принцессой Анной о том, как сильно они любят спорт».
Пивной понг — популярная игра с выпивкой, в которой две противоборствующие команды по очереди бросают мяч для пинг-понга через стол в стаканы, наполненные алкоголем, традиционно пивом. Если мяч попадает в стакан, команда-победительница должна выпить его и убрать из игры.