Мальчика нашли со связанными руками: появились жуткие детали убийства в Днепре и темное прошлое подозреваемого

Убийство ребёнка в Днепре.

В Днепре совершили жестокое убийство 11-летнего мальчика. Подозреваемый, изнасиловавший и задушивший ребенка, уже был судим за убийство и сексуальное насилие. После увольнения его мобилизовали, но он дизертировал.

Об этом сообщили источники ТСН.ua в правоохранительных органах.

«Подозреваемый отбывал свой предыдущий срок до января 2025 года. После этого уволился и был мобилизован. Но, по предварительной информации, совершил СЗЧ», — рассказали правоохранители.

Детали жестокого убийства

Заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов подтвердил, что подозреваемый «уже раньше был судим за убийство и изнасилование 6-летней девочки».

«Тело нашли со связанными руками в заброшенном здании. Страшно вообразить, что пережил ребенок перед смертью. Преступление раскрыто, но маленькую жизнь не вернуть… Этого можно было не допустить, если бы взрослые уделяли ребенку время. К сожалению, родные мало занимались воспитанием мальчика, часто пропускал школу, был предоставлен самому себе», — подчеркнул Небитов.

Напомним, в Днепре мужчина изнасиловал и жестоко убил ребенка. 11-летнего школьника искали больше суток. По данным полиции, заявление об исчезновении мальчика они получили вечером 27 мая, но он ушел из дома и не вернулся в обед 26 мая.

Правоохранители выяснили, что вечером в день исчезновения он позвонил по телефону бабушке, чтобы сообщить, что останется ночевать у товарища. Впрочем, в него и не попал. По данным полиции, во время проведения поисков ребенок уже был мертвым.

