В Днепре мужчина изнасиловал и жестоко убил 11-летнего мальчика: ребенка искали больше суток

В Днепре задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве 11-летнего мальчика. Ребенка искали больше суток.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

«Предварительно установлено, что 40-летний мужчина привел ребенка в заброшенное здание, связал мальчику руки, задушил и, вероятно, изнасиловал», — говорится в сообщении.

Детали об исчезновении ребенка

Правоохранители сообщили, что накануне вечером к ним поступило заявление, что еще в обед 26 мая мальчик вышел гулять и не вернулся. Правоохранители приступили к поискам и выяснили, что вечером в день исчезновения он позвонил бабушке и сказал, что останется ночевать у товарища, но так к нему и не попал.

«Во время проведения этих мероприятий ребенок уже был мертвым, но полученные сведения помогли установить ход событий и задержать подозреваемого. По сообщению очевидцев, мальчика видели с мужчиной», — добавили в полиции.

Что известно об убийстве ребенка

Было установлено, что неизвестный — 40-летний мужчина, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений. Подозреваемый был задержан. Ему инкриминируют совершение преступления по статье «преднамеренное убийство малолетнего ребенка».

В заброшенном здании было обнаружено тело ребенка со связанными за спиной руками и следами насильственной смерти.

«Установлено, что мальчик стал жертвой умышленного убийства и, вероятно, изнасилования», — добавили в полиции.

Полиция Днепра задержала мужчину, причастного к совершению жестокого убийства 11-летнего мальчика. / © Национальная полиция Днепропетровской области

В Днепре нашли мертвым 11-летнего мальчика. / © Национальная полиция Днепропетровской области

