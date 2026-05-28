В Днепре мужчина изнасиловал и жестоко убил 11-летнего мальчика: ребенка искали больше суток
40-летний мужчина привел мальчика в заброшенное здание, связал ему руки, задушил и, вероятно, изнасиловал.
В Днепре задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве 11-летнего мальчика. Ребенка искали больше суток.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
«Предварительно установлено, что 40-летний мужчина привел ребенка в заброшенное здание, связал мальчику руки, задушил и, вероятно, изнасиловал», — говорится в сообщении.
Детали об исчезновении ребенка
Правоохранители сообщили, что накануне вечером к ним поступило заявление, что еще в обед 26 мая мальчик вышел гулять и не вернулся. Правоохранители приступили к поискам и выяснили, что вечером в день исчезновения он позвонил бабушке и сказал, что останется ночевать у товарища, но так к нему и не попал.
«Во время проведения этих мероприятий ребенок уже был мертвым, но полученные сведения помогли установить ход событий и задержать подозреваемого. По сообщению очевидцев, мальчика видели с мужчиной», — добавили в полиции.
Что известно об убийстве ребенка
Было установлено, что неизвестный — 40-летний мужчина, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений. Подозреваемый был задержан. Ему инкриминируют совершение преступления по статье «преднамеренное убийство малолетнего ребенка».
В заброшенном здании было обнаружено тело ребенка со связанными за спиной руками и следами насильственной смерти.
«Установлено, что мальчик стал жертвой умышленного убийства и, вероятно, изнасилования», — добавили в полиции.
