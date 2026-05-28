Невероятные прически Ренессанса: как флорентийки превратили волосы в символ власти и статуса

Симонетта Веспуччи / © Getty Images

Женщины буквально проводили часы, закручивая, заплетая и вплетая в волосы жемчужины, ленты и драгоценности, а прически были настолько сложными, что, казалось, даже бросали вызов гравитации. Это была эпоха волос в стиле Боттичелли, рассказала историк Эми Боингтон (@history_with_amy).

Но, эксперт отметила, что эти роскошные и изящные прически были не только о красоте — они были демонстрацией богатства, семейного статуса и, безусловно, власти. На протяжении веков средневековая скромность требовала, чтобы женщины высшего класса прикрывали волосы вуалями. Но в конце 1400-х годов Ренессанс разрушил эти правила, и состоятельные женщины в таких городах, как Флоренция и Милан, начали носить волосы открытыми. Они начали относиться к своим волосам как к полотну для искусства, создавая невероятно сложные конструкции. Для дополнительного объема использовали накладные волосы из крашеного шелка и шерсти, и благодаря этому возникали огромные сооружения из переплетенных кос, завитков и валиков, обрамляющих лицо, как живая скульптура. Если внимательно присмотреться к портретам той эпохи, например, к «Портрету молодой женщины» Боттичелли, можно увидеть всю сложность ее прически.

Волосы буквально сияют богатством — в косы вплетено множество жемчужин. Служанки тратили часы на создание таких причесок, что опять же подчеркивало статус и достаток этих дам. Женщины могли использовать свои волосы, чтобы выразить вкус и стиль, а также продемонстрировать свое богатство. Так кто же начал этот тренд? Иконы красоты вроде Симонетты Веспуччи — женщины, которую считают главной музой Боттичелли. Именно ее считают вдохновением для «Рождения Венеры» Боттичелли.

Ее считали воплощением красоты той эпохи. Ее прически на картинах стали настоящим эталоном ренессансной красоты: хаотичное, но идеально продуманное сочетание свободных волнистых локонов с чрезвычайно структурированными и детальными косами.

Чтобы достичь этого идеального вида, женщины осветляли волосы лимонным соком и солнечным светом, создавая модный отбеленный эффект.

Так что в следующий раз, когда будете бороться с выпрямителем или плойкой, просто вспомните, что 500 лет назад флорентийской аристократке потребовались команда служанок, жемчуг и почти диплом инженера-конструктора, чтобы создать эти удивительные образы.

