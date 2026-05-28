Норвежская королева была срочно госпитализирована: дворец сделал заявление

Королева Соня / © Getty Images

Реклама

Королева Соня была госпитализирована из-за проблем с сердцем, подтвердил королевский дворец и находится сейчас в Национальной больнице.

«Ее Величество королева была сегодня госпитализирована в Национальную больницу из-за проблем с сердцем. У королевы мерцательная аритмия и сердечная недостаточность, и она находится в больнице несколько дней для обследований и наблюдения», - говорится в заявлении норвежского королевского дворца.

Королева Соня / © Getty Images

Госпитализация члена королевской семьи произошла всего через неделю после того, как ей пришлось отменить запланированные мероприятия, включая обед с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Реклама

Соня и ранее страдала от мерцательной аритмии и была госпитализирована во время лыжной поездки в январе 2025 года. Она провела в больнице несколько часов, прежде чем ее сердцебиение нормализовалось, после чего ей была назначена операция по имплантации кардиостимулятора в Риксхоспитале в Осло, которая в результате прошла успешно.

Напомним, на днях мы сообщали о госпитализации королевы Дании Маргрете II, у котором на компьютерной томографии выявили большой тромб.

Королева Маргрете II / © Getty Images

Также на днях норвежский кронпринц Хокон поделился с журналистами новостями о состоянии здоровья своей жены кронпринцессы Метте-Марит, сказав, что ей стало хуже.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

Новости партнеров