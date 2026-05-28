Норвезька королева була терміново госпіталізована: палац зробив заяву

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня була госпіталізована через проблеми із серцем, підтвердив королівський палац і перебуває зараз у Національній лікарні.

«Її Величність королева була сьогодні госпіталізована до Національної лікарні через проблеми із серцем. У королеви миготлива аритмія та серцева недостатність, і вона перебуває у лікарні кілька днів для обстежень та спостереження», - йдеться у заяві норвезького королівського палацу.

Госпіталізація члена королівської родини відбулася лише через тиждень після того, як їй довелося скасувати заплановані заходи, включаючи обід із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Соня і раніше страждала від миготливої аритмії та була госпіталізована під час лижної поїздки у січні 2025 року. Вона провела в лікарні кілька годин, перш ніж її серцебиття нормалізувалося, після чого їй було призначено операцію з імплантації кардіостимулятора в Ріксхоспіталі в Осло, яка в результаті минула успішно.

Нагадаємо, днями ми повідомляли про госпіталізацію королеви Данії Маргрета II, у якої під час комп'ютерної томографії виявили великий тромб.

Також днями норвезький кронпринц Гокон поділився з журналістами новинами про стан здоров'я своєї дружини кронпринцеси Метте-Маріт, сказавши, що їй стало гірше.

