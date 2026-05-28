ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
301
Час на прочитання
1 хв

Норвезька королева була терміново госпіталізована: палац зробив заяву

88-річну норвезьку королеву Соню було госпіталізовано з проблемами із серцем після скасування деяких офіційних заходів за її участі раніше цього тижня.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Соня

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня була госпіталізована через проблеми із серцем, підтвердив королівський палац і перебуває зараз у Національній лікарні.

«Її Величність королева була сьогодні госпіталізована до Національної лікарні через проблеми із серцем. У королеви миготлива аритмія та серцева недостатність, і вона перебуває у лікарні кілька днів для обстежень та спостереження», - йдеться у заяві норвезького королівського палацу.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

Госпіталізація члена королівської родини відбулася лише через тиждень після того, як їй довелося скасувати заплановані заходи, включаючи обід із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Соня і раніше страждала від миготливої аритмії та була госпіталізована під час лижної поїздки у січні 2025 року. Вона провела в лікарні кілька годин, перш ніж її серцебиття нормалізувалося, після чого їй було призначено операцію з імплантації кардіостимулятора в Ріксхоспіталі в Осло, яка в результаті минула успішно.

Нагадаємо, днями ми повідомляли про госпіталізацію королеви Данії Маргрета II, у якої під час комп'ютерної томографії виявили великий тромб.

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Також днями норвезький кронпринц Гокон поділився з журналістами новинами про стан здоров'я своєї дружини кронпринцеси Метте-Маріт, сказавши, що їй стало гірше.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
301
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie