Данська королева Маргрете II знову у лікарні: що сталося

Королева Маргрете II / © Данська королівська родина/Instagram

Реклама

Королівський палац Данії повідомив, що Її Величність була госпіталізована до лікарні Рігсхоспіталет у Копенгагені у понеділок.

Королівська родина випустила нову заяву.

Королівський дім на чолі з королем Фредеріком X повідомив ЗМІ, що 86-річна Маргрете II «була госпіталізована до Рігсгоспіталу і проходить лікування після того, як комп'ютерна томографія виявила великий тромб в області стегна внаслідок падіння».

Реклама

Королева Маргрете II / © Associated Press

Однак, незважаючи на серйозність медичного заключення, вони підкреслили, що Маргрете почувається добре в умовах, що склалися, хоча очікується, що вона залишиться в лікарні на кілька днів.

Ці нові події відбулися в той час, коли королева насолоджувалася особистим відпочинком, а решта членів королівської сім'ї - король Фредерік і королева Мері, а також їхні діти - брали участь у Королівському забігу, традиційному розважальному забігу данської монархії, де вони стали головними героями вчорашнього дня.

Принцеса Жозефіна, принц Вінсент та принцеса Ізабелла / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно норвезький королівський палац повідомив про проблеми зі здоров'ям 88-річної королеви Соні.

Новини партнерів