ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

Данська королева Маргрете II знову у лікарні: що сталося

Колишню королеву Данії Маргрете II було госпіталізовано до Рігсгоспіталу в Копенгагені і вона пробуде там кілька днів.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Маргрете II

Королева Маргрете II / © Данська королівська родина/Instagram

Королівський палац Данії повідомив, що Її Величність була госпіталізована до лікарні Рігсхоспіталет у Копенгагені у понеділок.

Королівська родина випустила нову заяву.

Королівський дім на чолі з королем Фредеріком X повідомив ЗМІ, що 86-річна Маргрете II «була госпіталізована до Рігсгоспіталу і проходить лікування після того, як комп'ютерна томографія виявила великий тромб в області стегна внаслідок падіння».

Королева Маргрете II / © Associated Press

Королева Маргрете II / © Associated Press

Однак, незважаючи на серйозність медичного заключення, вони підкреслили, що Маргрете почувається добре в умовах, що склалися, хоча очікується, що вона залишиться в лікарні на кілька днів.

Ці нові події відбулися в той час, коли королева насолоджувалася особистим відпочинком, а решта членів королівської сім'ї - король Фредерік і королева Мері, а також їхні діти - брали участь у Королівському забігу, традиційному розважальному забігу данської монархії, де вони стали головними героями вчорашнього дня.

Принцеса Жозефіна, принц Вінсент та принцеса Ізабелла / © Getty Images

Принцеса Жозефіна, принц Вінсент та принцеса Ізабелла / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно норвезький королівський палац повідомив про проблеми зі здоров'ям 88-річної королеви Соні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
75
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie