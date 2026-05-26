Данська королева Маргрете II знову у лікарні: що сталося
Колишню королеву Данії Маргрете II було госпіталізовано до Рігсгоспіталу в Копенгагені і вона пробуде там кілька днів.
Королівський палац Данії повідомив, що Її Величність була госпіталізована до лікарні Рігсхоспіталет у Копенгагені у понеділок.
Королівська родина випустила нову заяву.
Королівський дім на чолі з королем Фредеріком X повідомив ЗМІ, що 86-річна Маргрете II «була госпіталізована до Рігсгоспіталу і проходить лікування після того, як комп'ютерна томографія виявила великий тромб в області стегна внаслідок падіння».
Однак, незважаючи на серйозність медичного заключення, вони підкреслили, що Маргрете почувається добре в умовах, що склалися, хоча очікується, що вона залишиться в лікарні на кілька днів.
Ці нові події відбулися в той час, коли королева насолоджувалася особистим відпочинком, а решта членів королівської сім'ї - король Фредерік і королева Мері, а також їхні діти - брали участь у Королівському забігу, традиційному розважальному забігу данської монархії, де вони стали головними героями вчорашнього дня.
Нагадаємо, нещодавно норвезький королівський палац повідомив про проблеми зі здоров'ям 88-річної королеви Соні.