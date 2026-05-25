Данські принц та принцеси взяли участь у королівському забігу, а палац поділився милими фото

Принцеса Жозефіна, принц Вінсент та принцеса Ізабелла / © Getty Images

Троє молодших дітей королівського подружжя взяли участь у сімейному забігу на 1 милю The Royal Run 2026 у Копенгагені. Це масштабне щорічне свято бігу та фізичної активності в Данії, засноване 2018 року тоді ще спадковим принцом, а нині королем Фредеріком X.

Головна особливість цього спортивного заходу полягає в тому, що в ньому беруть участь члени данської королівської родини. Вони біжать нарівні зі звичайними громадянами Данії, простими людьми, котрі люблять біг.

Цього року у забігу також брав участь король Фредерік X. У Instagram сім'ї було опубліковано фото та написано:

«Сонце світить, і невдовзі я почну свій Королівський забіг цього року, стартуючи в Рандерсі. Цього року на забіг зареєструвалося понад 112 000 данців, і я з нетерпінням чекаю на можливість разом зі своєю родиною об'їхати країну і поринути в атмосферу міст-організаторів», - заявив монарх.

Король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Спадковий принц Крістіан також брав участь у забігу. Палац опублікував його фото та написав:

«Я з нетерпінням чекаю на прибуття до Рінгкебінгу через фіорд і участь у Королівському забігу разом з усіма, хто прийшов пройтися пішки, пробігти і повболівати за учасників. До зустрічі на маршруті!», - написав Крістіан.

Принц Крістіан / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері, на жаль, не потішила публіку своєю спортивною формою.

Принцеса Жозефіна, принц Вінсент та принцеса Ізабелла / © Данська королівська родина/Instagram

