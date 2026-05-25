Чому Путін хоче втягнути Європу у переговори щодо України: пояснення Естонії

США більше не керують мирними переговорами між Україною та Росією. Натомість Москва намагається зробити Європу нейтральним посередником, щоб позбутися санкцій.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в ефірі передачі Ukraina stuudio після повернення із зустрічі очільників МЗС країн НАТО.

Війна в Україні — яка позиція НАТО

За його словами, альянс продовжує підтримувати Україну, а загальні настрої на засіданні були обнадійливими, оскільки протягом останніх місяців Росія не досягла просування на фронті.

«Очевидно, що Росія в даний момент втрачає ініціативу, також у неї погані економічні показники, а внутрішня напруга знаходиться на дуже високому рівні. Швидше я б сказав, що [зустріч] була обнадійливою, і на ній також був присутній міністр закордонних справ України, який дав такий самий огляд», — повідомив Цахкна.

Зміну позиції Вашингтона під час зустрічі підтвердив і державний секретар США Марко Рубіо. Він констатував відсутність прогресу в мирному врегулюванні за останні місяці та натякнув на усунення Штатів від колишнього формату переговорів. При цьому Рубіо наголосив, що війна має завершитися дипломатичним шляхом, а президент Дональд Трамп зацікавлений у врегулюванні.

«Але останніми місяцями ми відчували, що особливого прогресу досягнуто не було, хоча, можливо, ця динаміка зміниться. І якщо це станеться, то ми готові відіграти будь-яку конструктивну роль, яку зможемо відіграти», — заявив держсекретар США.

Чому Путін може залучити ЄС до переговорів з Україною

Естонський міністр пояснив, що колишній формат комунікації вичерпав себе. Нинішні зусилля Кремля спрямовані на те, щоб використати європейські країни для передишки та послаблення санкційного тиску. Зокрема щодо заборони морських послуг на території ЄС.

«По суті в колишньому вигляді вони завершилися. Тепер усі розуміють, що бажання [президента Росії Володимира] Путіна полягає в тому, щоб втягнути Європу в переговори. Переговори, що тривали більше року, які насправді й не були ніякими переговорами, а просто розмовами, дали Путіну можливість виграти час і як він зайвий, як за цей час він. суспільства протягом усієї зими», — зазначив Цахкна.

Позиція ЄС щодо переговорів та війни в Україні

За словами голови МЗС Естонії, європейські дипломати усвідомлюють небезпеку поспішних контактів із Кремлем. Наступного тижня міністри закордонних справ країн ЄС зберуться на Кіпрі, де обговорюватимуть архітектуру безпеки, відновлення та відповідальність РФ. Цахкна підкреслив, що Європа не повинна займати нейтральну позицію посередника.

«Ми маємо витримутися стратегічну та терплячу паузу, чинити на Росію більший тиск і в якийсь момент привести Путіна до серйозних переговорів за столом переговорів, яких він сам сьогодні ще не хоче», — додав естонський урядовець.

Він також запевнив, що попри зміну позиції США, європейські партнери не відступлять від підтримки України. Метою Європи є не пошук компромісів із позиції нейтралітету, а посилення тиску, аби майбутні переговори відбувалися на умовах, коли Росія перебуватиме в слабшій позиції.

«Роль посередника означає нейтральну позицію для пошуку компромісу між Україною та Росією. Це абсолютно не є нашою метою. Наша мета — сформулювати і одного разу, якщо відбудуться якісь переговори, відстоюватиме те, як виглядатиме європейська архітектура безпеки, в якій Україна безумовно матиме дуже велику роль. чесні, сьогодні Україна є найбільшою військовою силою», — резюмував міністр.

У цьому контексті Цахкна згадав думку міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який вважає, що Україна здатна досягти перемир’я самостійно через пряму взаємодію, без європейського посередництва.

Попри чутки в медіа про кандидатури Ангели Меркель чи Александера Стубба, голова МЗС Естонії не вірить, що хтось один може говорити від імені всієї Європи, і закликав залучити до переговорів прикордонні з РФ регіони.

Переговори України з США та РФ — останні новини

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо заявив, що США більше не беруть участі у спільному переговорному форматі з Україною та РФ.

Раніше ми писали, що у ЄС розпочали роботу над планом щодо можливих переговорів із Росією, і цей процес має стартувати не з компромісів, а з конкретних вимог до Кремля.

Проте у Кремлі звинуватили ЄС в «участі у війні» та побідкалися про відсутність європейських посередників.

Та все ж у європейських політичних колах дедалі активніше обговорюють кандидатуру колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель на роль посередника з Росією.

Варто додати, що спроби залучити колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель до переговорів можуть бути частиною стратегії Кремля з переведення офіційного переговорного процесу у більш неформальний формат особистих домовленостей.

Раніше ми писали, що США та Британія послаблюють санкції проти російської нафти, вочевидь сподіваючись, що отримавши більше грошей, Путін погодиться на переговори про завершення війни проти України.

До слова, Росія вже зазнала стратегічної поразки у війні проти України, однак це не означає її швидкого закінчення.

