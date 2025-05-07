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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
453
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Була за кермом: принцеса Ізабелла потрапила під приціл папараці в Копенгагені

Данська принцеса потрапила під приціл папараці, коли залишала замок Фреденсборг.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Ізабелла

Принцеса Ізабелла / © Getty Images

Старша дочка короля Фредеріка X та королеви Мері — принцеса Ізабелла — була за кермом автомобіля Audi, коли прямувала у справах і виїжджала з палацу Фреденсборг, де мешкає зі своїми батьками та молодшими братом та сестрою.

Ізабелла була одягнена у повсякденний одяг, а волосся зібрала у хвіст. Вона мала зосереджений вигляд та, здається, не бачила, що її фотографують.

Принцеса Ізабелла / © Getty Images

Принцеса Ізабелла / © Getty Images

Нагадаємо, минулого місяця принцесі виповнилося 18 років. Данський королівський палац святкував цей день із усією країною, а також поділився новими портретними знімками Ізабелли.

Принцеса Ізабелла

Принцеса Ізабелла

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