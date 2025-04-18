З маминої скриньки: принцеса Ізабелла вийшла у світ у сережках королеви Мері

Принцеса Ізабелла / © Getty Images

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Принцеса Ізабелла відвідала разом зі своєю родиною виставу на Старій сцені Королівського театру в Копенгагені на честь свого знаменного дня народження.

Принцеса цього дня була вбрана в розкішну вечірню сукню на широких шлейках, з квадратним декольте, пишною спідницею та стрічкою, що підкреслює талію. У руках дівчина тримала мініатюрний синій клатч із розсипом страз, у неї на зап’ястях було кілька браслетів, а у вухах коштовні сережки-люстри, ті самі з маминої скриньки.

Принцеса Ізабелла / © Getty Images

Королева Мері носила їх у травні 2017 року на галавечорі з нагоди дня народження короля Гаральда V з Норвегії. Від того часу вона носила їх на кількох королівських заходах і для сімейних портретів, часто поєднуючи їх зі своєю весільною тіарою.

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Королева Мері у цих же сережках / © Getty Images