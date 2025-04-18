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Українські стартапи втікають за кордон: що відлякує інвесторів
Така тенденція пов’язана зі складнощами у залученні інвестицій та розширенні клієнтської бази на тлі повномасштабної війни.
Українські стартапи все частіше переміщують штаб-квартири за кордон, намагаючись не афішувати своє українське походження.
Про це повідомляє Forbes.
За даними журналістів, понад 90% стартапів вже зареєстровані поза межами України. Попри це, більшість команд і далі працює з України. Причиною такої міграції є небажання інвесторів вкладати кошти в регіон, де триває збройний конфлікт, та небажання клієнтів укладати угоди в онлайн-форматі.
У венчурному фонді Roosh Ventures зазначили, що ключовою перепоною залишається обмеження руху капіталу, яке встановлює Національний банк України. Це ускладнює фінансову гнучкість компаній і відлякує інвесторів.
“Ранні інвестиції і без того супроводжуються високими ризиками, а війна часто стає вирішальним фактором. Саме тому стартапи приховують своє походження, щоб не відштовхнути потенційних партнерів”, — зазначили у Roosh Ventures.
Крім того, згідно з Forbes, у 2023 році українські стартапи змогли залучити вдвічі менше інвестицій, ніж у 2021-му — 462 мільйони доларів проти значно вищих обсягів до початку повномасштабної війни.
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