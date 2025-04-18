ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

На Закарпатті загинули двоє чоловіків — вибухнула граната

Сусіди чули вибух у будинку, але до поліції ніхто не звернувся.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Граната "Ф-1"

Граната «Ф-1» / © УНІАН

У селі Лалово Мукачівського району жінка виявила мертвими свого чоловіка та брата у будинку.

Про випадок повідомили у поліції регіону.

«З’ясувалося, що чоловіки загинули внаслідок вибуху гранати. Наразі відомо, що 45-річний мешканець села Лалово та 46-річний житель міста Берегово разом розпивали алкогольні напої. Під час необережного поводження із боєприпасом, один із них витягнув чеку із гранати Ф-1, після чого відбувся вибух», — уточнили у поліції.

Сусіди розповіли, що у ніч проти 16 квітня чули гучний звук, схожий на вибух. Однак до поліції ніхто не звертався.

За цим фактом триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинуло троє людей.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie