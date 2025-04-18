Граната «Ф-1» / © УНІАН

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У селі Лалово Мукачівського району жінка виявила мертвими свого чоловіка та брата у будинку.

Про випадок повідомили у поліції регіону.

«З’ясувалося, що чоловіки загинули внаслідок вибуху гранати. Наразі відомо, що 45-річний мешканець села Лалово та 46-річний житель міста Берегово разом розпивали алкогольні напої. Під час необережного поводження із боєприпасом, один із них витягнув чеку із гранати Ф-1, після чого відбувся вибух», — уточнили у поліції.

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Сусіди розповіли, що у ніч проти 16 квітня чули гучний звук, схожий на вибух. Однак до поліції ніхто не звертався.

За цим фактом триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинуло троє людей.