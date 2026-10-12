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У Кропивницькому лунали вибухи та постріли: поліція оточила район — подробиці (оновлено)
У центрі Кропивницького пролунали постріли та серія вибухів, а поліція оточила район і намагалася затримати озброєного чоловіка.
У центрі Кропивницького чоловік з автоматом і гранатами влаштував стрілянину та серію вибухів. Поліція перекрила вулицю і намагалася його затримати.
Про надзвичайну подію повідомили місцеві ЗМІ та Telegram-канали з посиланням на свідчення очевидців.
Стрілянина та вибухи в центрі Кропивницького — що відомо
Інцидент стався у районі вулиці Архангельської. Місцеві чули щонайменше шість вибухів, ймовірно, від гранат, а стрілянина тривала близько пів години.
У місцевих пабліках зазначають, що перший вибух пролунав о 17:53, згодом було чути ще два. Вулицею Шевченка в напрямку вулиці Кропивницького прослідували чотири екіпажі поліції, які оточили територію та намагалися затримати озброєного чоловіка.
Зазначається, що подія не пов’язана з оголошенням повітряної тривоги. Жителів міста закликають перебувати в безпечних місцях та утриматися від наближення до зони проведення спецоперації.
Що кажуть у поліції
Як згодом повідомили в поліції Кіровоградщини, у Кропивницькому чоловік під час розмови з правоохоронцями кинув у їхній бік гранати та відкрив вогонь з автомата.
«Запроваджено спеціальну поліцейську операцію „Грім“, до якої залучені всі необхідні підрозділи», — зазначили в поліції.
Діти заблоковані у школі через спецоперацію
У Кропивницькому дев’ятеро дітей опинилися заблокованими у приміщенні школи «Крок» через спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, пише Суспільне. Дітям рекомендували не залишати будівлю до завершення операції.
Керівниця курсів акторської майстерності Наталія Устименко, яка перебуває з дітьми, розповіла, що під час стрілянини та вибухів вони піднялися на другий поверх і чекають на затримання чоловіка, після чого їх евакуюють.
Озброєного чоловіка затримали
Оновлено: станом на 22:30 у поліції повідомили, що правоохоронці затримали озброєного чоловіка. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
«На місці працюють бійці спецпідрозділу КОРД і слідчо-оперативна група поліції Кіровоградщини. Інші деталі проведення спецоперації будуть оприлюднені найближчим часом», — зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, у німецькому районі Ноймаркт у Верхньому Пфальці (Баварія) чоловік застрелив двох співробітників районного управління під час планової перевірки зберігання вогнепальної зброї.