Поліція / © Shutterstock

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У центрі Кропивницького чоловік з автоматом і гранатами влаштував стрілянину та серію вибухів. Поліція перекрила вулицю і намагалася його затримати.

Про надзвичайну подію повідомили місцеві ЗМІ та Telegram-канали з посиланням на свідчення очевидців.

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Стрілянина та вибухи в центрі Кропивницького — що відомо

Інцидент стався у районі вулиці Архангельської. Місцеві чули щонайменше шість вибухів, ймовірно, від гранат, а стрілянина тривала близько пів години.

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У місцевих пабліках зазначають, що перший вибух пролунав о 17:53, згодом було чути ще два. Вулицею Шевченка в напрямку вулиці Кропивницького прослідували чотири екіпажі поліції, які оточили територію та намагалися затримати озброєного чоловіка.

Зазначається, що подія не пов’язана з оголошенням повітряної тривоги. Жителів міста закликають перебувати в безпечних місцях та утриматися від наближення до зони проведення спецоперації.

Що кажуть у поліції

Як згодом повідомили в поліції Кіровоградщини, у Кропивницькому чоловік під час розмови з правоохоронцями кинув у їхній бік гранати та відкрив вогонь з автомата.

«Запроваджено спеціальну поліцейську операцію „Грім“, до якої залучені всі необхідні підрозділи», — зазначили в поліції.

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Діти заблоковані у школі через спецоперацію

У Кропивницькому дев’ятеро дітей опинилися заблокованими у приміщенні школи «Крок» через спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, пише Суспільне. Дітям рекомендували не залишати будівлю до завершення операції.

Керівниця курсів акторської майстерності Наталія Устименко, яка перебуває з дітьми, розповіла, що під час стрілянини та вибухів вони піднялися на другий поверх і чекають на затримання чоловіка, після чого їх евакуюють.

Озброєного чоловіка затримали

Оновлено: станом на 22:30 у поліції повідомили, що правоохоронці затримали озброєного чоловіка. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

«На місці працюють бійці спецпідрозділу КОРД і слідчо-оперативна група поліції Кіровоградщини. Інші деталі проведення спецоперації будуть оприлюднені найближчим часом», — зазначили правоохоронці.

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Стрілянина у Кропивницькому / © dostup.pravda.com.ua

Стрілянина у Кропивницькому / © соцмережі

Нагадаємо, у німецькому районі Ноймаркт у Верхньому Пфальці (Баварія) чоловік застрелив двох співробітників районного управління під час планової перевірки зберігання вогнепальної зброї.

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