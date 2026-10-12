Ткача затримали у Відні не через його роботу: прокуратура розкрила деталі / © Facebook/Михайло Ткач

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Скандальне затримання українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача та його оператора у Відні виявилося фатальною випадковістю. Австрійські правоохоронці сприйняли медійників за членів шпигунської групи, яка стежила за тим самим об’єктом.

Про це повідомляє Reuters.

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Спочатку австрійська поліція затримала двох українців за підозрою у шпигунстві. Згодом заарештували й журналістів — Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка. Першу пару залишили під вартою, а медійників швидко відпустили без жодних звинувачень.

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Як пояснили у прокуратурі Відня, слідчі стежили за першими двома підозрюваними та помітили поруч третього чоловіка, яким і виявився Ткач.

«Ці підозри ґрунтувалися, зокрема, на свідченнях свідків, які вказували на те, що трьох чоловіків бачили за спостереженням за одним місцем, а також на тому факті, що спостереження відбувалося в той самий період і здійснювалося тим самим чином», — заявили у відомстві.

Через такий збіг поліція вирішила, що всі вони працюють разом. Оператор Ярослав Бондаренко просто перебував в одному авто з Ткачем у момент затримання, під час якого дістав поранення від уламків скла.

«На момент арештів не було відомо, що підозрюваними є український журналіст-розслідувач та оператор. Арешти жодним чином не пов’язані з професійною діяльністю двох чоловіків», — наголосила австрійська прокуратура.

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Журналісти та «Українська правда» розкритикували дії австрійських правоохоронців, зазначивши, що їх могли просто викликати на допит. Інші двоє затриманих українців досі перебувають під вартою. За даними місцевих ЗМІ, їх підозрюють у роботі на українську розвідку.

Затримання Михайла Ткача та оператора у Відні — останні новини

Нагадаємо, ввечері 8 жовтня під час виконання редакційного завдання з розшуку колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка у Відні затримали Михайла Ткача — керівника відділу розслідувань «Української правди».

Уже 9 жовтня МЗС України повідомило, що Ткача відпустили після затримання. Українські дипломати та консули провели роботу з австрійськими колегами для врегулювання ситуації.

Раніше ТСН зібрав усі деталі про затримання журналістів.

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