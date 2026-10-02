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Росія атакувала Рівненщину, через "приліт" оголосили евакуацію — перші деталі
Під час ворожого удару по Рівненщині зафіксовано «приліт» по цивільному підприємству.
Російські війська здійснили нічну атаку на Рівненську область 2 жовтня, внаслідок чого постраждало цивільне підприємство. Рятувальники терміново провели евакуацію жителів навколишніх будинків.
Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Під час нічної атаки ворога на Рівненщину було пошкоджено цивільне підприємство. За попередніми даними, внаслідок цього люди не постраждали.
Через займання у приміщеннях довелося евакуювати мешканців прилеглих будинків.
На місці працюють відповідні екстрені служби.
Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня російські окупанти вдарили дронами по Києву: у Дарницькому районі пошкоджено 25-поверхівку. Одна людина загинула, двоє постраждали.