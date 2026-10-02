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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
850
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Рівненщину, через "приліт" оголосили евакуацію — перші деталі

Під час ворожого удару по Рівненщині зафіксовано «приліт» по цивільному підприємству.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Атака російськими дронами

Атака російськими дронами / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська здійснили нічну атаку на Рівненську область 2 жовтня, внаслідок чого постраждало цивільне підприємство. Рятувальники терміново провели евакуацію жителів навколишніх будинків.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Під час нічної атаки ворога на Рівненщину було пошкоджено цивільне підприємство. За попередніми даними, внаслідок цього люди не постраждали.

Через займання у приміщеннях довелося евакуювати мешканців прилеглих будинків.

На місці працюють відповідні екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня російські окупанти вдарили дронами по Києву: у Дарницькому районі пошкоджено 25-поверхівку. Одна людина загинула, двоє постраждали.

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