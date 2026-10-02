Атака російськими дронами / © ТСН

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Російські війська здійснили нічну атаку на Рівненську область 2 жовтня, внаслідок чого постраждало цивільне підприємство. Рятувальники терміново провели евакуацію жителів навколишніх будинків.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

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Під час нічної атаки ворога на Рівненщину було пошкоджено цивільне підприємство. За попередніми даними, внаслідок цього люди не постраждали.

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Через займання у приміщеннях довелося евакуювати мешканців прилеглих будинків.

На місці працюють відповідні екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня російські окупанти вдарили дронами по Києву: у Дарницькому районі пошкоджено 25-поверхівку. Одна людина загинула, двоє постраждали.

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