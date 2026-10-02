Пенсія не прийде на картку: що буде з виплатами тих, хто не змінив банк

Пенсіонер

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Від 1 жовтня 2026 року АТ «Укрексімбанк» припиняє співпрацю з Пенсійним фондом України щодо обслуговування карткових рахунків для пенсій, субсидій та інших державних соцвиплат.

Про це повідомляє видання «На пенсії».

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Пенсії та соцвиплати через Укрексімбанк: що зміниться вже з 1 жовтня

Головна зміна стосується саме способу отримання виплат. З жовтня Пенсійний фонд більше не перераховуватиме гроші на картки «Укрексімбанку».

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Якщо пенсіонери не встигли змінити банк до 15 вересня, їхні виплати автоматично переведуть на «Укрпошту». Гроші можна буде забрати у відділенні або отримати від листоноші вдома.

Щоб і надалі одержувати пенсію на банківську картку, клієнтам потрібно відкрити рахунок в іншому уповноваженому банку та повідомити про це Пенсійний фонд. Зробити це можна й після 1 жовтня. Для цього необхідно:

Обрати банк із переліку уповноважених на виплату пенсій. Відкрити рахунок для пенсійних виплат. Подати нові реквізити до ПФУ — особисто через будь-який сервісний центр або дистанційно через вебпортал електронних послуг фонду.

Рахунок в «Укрексімбанку» після 1 жовтня не закриють автоматично. Він стане звичайним банківським рахунком, а вирішити, що з ним робити далі — залишити чи закрити, — можна безпосередньо в банку.

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Нагадаємо, у жовтні загального підвищення пенсій для всіх не буде. Проте деякі пенсіонери отримають щомісячні доплати та додаткові виплати. Усі перерахунки зроблять автоматично — звертатися до Пенсійного фонду та писати заяви не потрібно.

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Раніше ми писали, в Україні окремі категорії пенсіонерів, які не працюють, мають право на щомісячну доплату до основної виплати у розмірі майже 1 300 гривень.

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