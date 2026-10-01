Вікова доплата до пенсії: кого з українців залишать без підвищення

Багато пенсіонерів очікують підвищення виплати після досягнення певного віку

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В Україні пенсіонери після досягнення 70, 75 та 80 років можуть отримувати щомісячну компенсаційну доплату до пенсії. Однак таке підвищення призначають не всім.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Зокрема, право на неї мають лише ті пенсіонери, чия загальна пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 гривні. Якщо пенсія більша за цей розмір, вікова доплата не нараховується.

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Розмір вікової надбавки становить:

від 70 до 74 років — до 300 гривень

від 75 до 79 років — до 456 гривень

від 80 років — до 570 гривень

«Якщо після її нарахування загальний розмір пенсії перевищить встановлений ліміт, доплату зменшать до суми, якої бракує до граничного розміру», — додали у відомстві.

Перевірити, чи була нарахована компенсаційна виплата, можна у сервісному центрі Пенсійного фонду. Для цього потрібно отримати витяг із розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії та переглянути розділ «Рішення», де зазначається компенсаційна виплата.

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У жовтні 2026 року мінімальні та граничні виплати для пенсіонерів не змінюватимуться. Це зумовлено тим, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, залишається зафіксованим на рівні 2 595 гривень.

Варто зауважити, що Закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» передбачає підвищення пенсій, стипендій та окремих державних виплат на 20% для тих, хто проживає, працює або навчається в гірських населених пунктах, перелік яких затверджено постановою Кабміну №647 від 11 серпня 1995 року в редакції від 27 лютого 2024 року. Для призначення доплати пенсіонеру потрібно підтвердити статус населеного пункту та факт проживання, роботи або навчання в ньому, а не лише мати реєстрацію.

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