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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
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Перевіряємо все, крім головного: у Києві «Дарниця» відкрила інсталяцію, що закликає перевірити здоров’я серця Новини компаній

У центрі Києва, на Контрактовій площі, відкрилась інсталяція, мета якої спонукати українців подбати про своє серце. Вона доступна для відвідувачів до 25 жовтня. 

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Перевіряємо все, крім головного: у Києві «Дарниця» відкрила інсталяцію, що закликає перевірити здоров’я серця

Тематична інсталяція була встановлена до Всесвітнього дня серця і є частиною щорічної інформаційної кампанії «Перевірте головне», яку проводить фармацевтична компанія «Дарниця» за підтримки Інституту серця МОЗ України.

Інсталяція підсвічує речі, які не залежать від нас, але які ми перевіряємо щодня: карту повітряних тривог, лайки у соцмережах та сповіщення у месенджерах, прогноз погоди і час. І спонукає замислитись над питанням, а чи перевіряємо ми головне – наше серце, чи знаємо, в якому воно стані.

«Це не просто інсталяція. Це запрошення до рефлексії та нагадування про головне – турботу про себе, тим паче у цей непростий час, – зазначає директорка з управління репутацією «Дарниці» Ярослава Полякова. – Тема серця актуальна як ніколи, виходячи зі статистики. І ми хочемо, щоб якомога більше людей звернули на нього увагу. Адже від здоров’я цього органу залежить наше життя».

За даними МОЗ та Центру громадського здоров’я, серцево-судинні захворювання спричиняють 68% усіх смертей. Повномасштабна війна та хронічні стреси тільки погіршили ситуацію. Як зазначають у Інституті серця, інфаркти та інсульти «помолодшали» на 10-15 років. А 4 з 10 випадків небойових втрат серед військових припадають на гострі серцево-судинні стани.

«При цьому у 80% випадків цим захворюванням можна запобігти, – наголошує генеральний директор Інституту серця Борис Тодуров. – Та найбільша проблема – у тому, що багато серцево-судинних захворювань роками можуть розвиватися практично безсимптомно. Своєчасний чекап дозволяє виявити ці фактори ще до появи інфаркту, інсульту чи серцевої недостатності».

Нагадаємо, раніше в межах місяця обізнаності про серцево-судинні захворювання – «Перевірте головне» – був представлений онлайн-калькулятор ризику серцево-судинних захворювань, створений «Дарницею» разом з лікарями з Інституту серця. За кілька запитань про вік, зріст, вагу, звички та сімейний анамнез людина отримує орієнтовну оцінку власного стану й розуміння, чи варто записатися на чекап. Калькулятор не замінює лікаря, але допоможе зробити крок до турботи про себе.

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