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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський показав відео з фронту і звернувся до українських військових

Президент України привітав військових із Днем захисників і захисниць.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України подякував усім воїнам та командирам, які стоять на захисті наших цінностей, українського права бути і нашого майбутнього.

Відеозвернення глава держави записав в одному з пунктів управління на фронті.

«Ось тут, на підлозі з дощок, серед маскувальних сіток, звісно, серед шевронів і прапорів наших, — саме в таких місцях, без перебільшення, вирішується доля України, доля Європи, вільного світу. Тут здобувається Незалежність. І шлях до миру пролягає ось цими лабіринтами, такими коридорами. І коли ми кажемо: „Україна тримається“, то початок ось ця стійкість бере саме на фронті, у таких пунктах управління і на кожній нашій позиції, де Україна є, тому що в України є захисники, є захисниці. Є наші воїни. Люди, які роблять ось такі місця місцями нашої дійсно сили, української сили», — сказав Зеленський.

Він висловив вдячність усім, хто носить на плечах шеврон і тримає Незалежність — піхоті, десанту, розвідці, ППО, бойовій авіації, морським силам, артилерії, зв’язківцям, інженерам, усім в ЗСУ і ССО, Нацгвардії, СБУ, поліції і прикордонникам.

«Ми вдячні всім вам, пишаємось усіма, цінуємо всі наші Сили безпеки і оборони», — додав він.

Нагадаємо, День захисників і захисниць України з 2023 року відзначають 1 жовтня, раніше — 14 жовтня.

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