Зеленський з Драпатим і Хмарою раптом відвідав військових операції «Вівальді» та зробив гучну заяву (відео)

Зеленський, Хмара та Драпатий / © Офіс президента України

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У середу, 30 вересня, президент України Володимир Зеленський відвідав фронт на Лиманському напрямку. Глава держави побував у пункті управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, яка бере участь в операції «Вівальді».

Про це український президент повідомив на офіційній сторінці у Telegram-каналі.

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Про що Зеленський говорив із командиром бригади

За його словами, він поспілкувався з командиром бригади про завдання, які виконує підрозділ, і потреби бригади.

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«66-та ОМБр в межах операції „Вівальді“ разом з іншими підрозділами у складі Третього армійського корпусу вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів нашої території», — підкреслив Зеленський.

Які питання обговорювали

Президент також додав, що провів координаційну нараду з командирами корпусів, бригад, батальйонів. Під час наради військові доповіли про рішення щодо оборонних закупівель на рівні бригад. Зокрема, йшлося про придбання пікапів, які використовують для виконання бойових завдань.

Також обговорили посилення Сил безпілотних систем, збільшення фінансування на дрони, спрощення процедури їх закупівлі, розширення штату, а також поповнення та підготовку особового складу.

Окремо порушили питання далекобійної артилерії. За словами Зеленського, це питання узгодили з військовими.

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© Офіс президента України

Командири готуватимуть пропозиції щодо виплат

Ще одне питання, яке обговорили під час зустрічі, — оплата служби військовослужбовців на передовій. Президент повідомив, що командири мають підготувати відповідні пропозиції.

«Домовилися також, що командири підготують пропозиції щодо оплати служби воїнів на передовій», — зазначив Зеленський.

© Офіс президента України

Говорили про ситуацію на фронті

Окрему частину наради присвятили ситуації на сході та півдні України. Командири корпусів доповіли про перебіг бойових дій та актуальні потреби військових.

Також ішлося про розвиток дронових та антидронових технологій і нові способи ведення війни. Серед інших тем:

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повернення військовослужбовців із СЗЧ,

залучення іноземців до служби,

питання логістики.

За словами Зеленського, усі питання, які потребують рішень на рівні військового командування, мають додатково опрацювати та винести на засідання Ставки.

Президент зазначив, що влада працює над тим, щоб українські військові мали більше можливостей для захисту своїх позицій.

Дата публікації 15:42, 30.09.26 Кількість переглядів 4 Зеленський з Драпатим і Хмарою раптом відвідав військових операції «Вівальді", які беруть участь у наступі

Операція «Вівальді» — останні новини

Нагадаємо, на Лиманському напрямку триває українська операція «Вівальді». Вона спровокувала нову хвилю критики серед російських ультранаціоналістичних «воєнкорів» через провал окупантів та успіх ЗСУ. Росіяни звинувачують командування РФ у брехні про ситуацію на фронті та приховуванні українських успіхів.

28 вересня Третій армійський корпус успішно завершив третій сезон у межах операції «Вівальді», звільнивши від окупантів низку населених пунктів. Це населені пункти Нове, Рідкодуб і Катеринівка, а також відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.

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