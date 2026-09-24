Окупанти "просочуються" в Добропілля: в "Азові" попередили про критичний сценарій

Добропілля / © Донецька ОДА

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Російські військові на фронті продовжують проникати в Добропілля Донецької області. Наразі їхня присутність у місті не становить критичної загрози, однак подальше збільшення кількості таких груп може суттєво ускладнити ситуацію.

Про це hromadske розповіли двоє військових, які мають інформацію про ситуацію на Добропільському напрямку.

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За оцінками одного зі співрозмовників, у місті можуть перебувати близько 50 російських військових. Водночас інший військовий, який служить в іншій бригаді, оцінює їхню кількість приблизно у 20 піхотинців.

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Росіяни заходять у різні частини міста

Один із військових розповів, що російські групи вже проникли досить глибоко — до тилових околиць та Святогорівки. За його словами, протягом останнього місяця ситуація з інфільтрацією помітно погіршилася.

«Інфільтрація досить глибока — аж до тильних околиць і Святогорівки. Вони не проявляли себе ще активно — у тому плані, що не намагалися штурмувати, але за крайній місяць ситуація щодо інфільтрації суттєво погіршилася. Приблизно до 50 росіян інфільтровано переважно в північну і східну частину міста. „Азов“ силами „Скелі“ проводить ударно-пошукові дії, тому є шанси покращити ситуацію.», — зазначив військовий.

За його словами, поки сама кількість ще не фатальна на таке чимале місто, але якщо інфільтрація буде і далі наростати, як це було у вересні, то досить швидко проблема може стати критичною.

Він також сказав, що противник «просочується» у Добропілля зі східного та північно-східного напрямків, зокрема з боку Ганнівки. Після цього російські військові розосереджуються по місту. Окремих військових противника, за словами співрозмовників, також помічали на півдні.

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Інший військовий описав проникнення як рух невеликих груп. За його словами, росіяни просуваються по двоє, і навіть після знищення частини таких груп окремим військовим противника вдається потрапити до міста.

Для чого росіяни намагаються проникнути в місто

За словами військового з третьої бригади, одна з цілей таких груп — створення хаосу в тилу українських підрозділів.

Він пояснив, що присутність російських військових у тилу ускладнює роботу операторів дронів, які відіграють важливу роль у завданні ударів по противнику.

Співрозмовники також зазначили, що влітку просуванню росіян сприяли зелені насадження, які дозволяли їм залишатися менш помітними під час руху.

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Що кажуть в «Азові»

Оборону Добропілля забезпечує 1-й корпус НГУ «Азов». У його пресслужбі підтвердили, що російські військові намагаються проникати до міста, однак назвали такі випадки поодинокими.

«Інфільтрація противника має поодинокий характер і не є системним явищем», — зазначили в корпусі.

Там наголосили, що російські групи переважно виявляють і знищують ще на підступах до міста. Якщо окремим військовим противника все ж вдається просунутися далі, їх виявляють українські підрозділи, які проводять контрдиверсійні заходи.

«Ворог активно намагається проникнути до міста, однак його групи переважно виявляють і знищують ще на підступах. Якщо окремим військовослужбовцям противника все ж вдається просунутися далі, їх виявляють і ліквідовують наші підрозділи, які проводять контрдиверсійні заходи.

Наразі інфільтрація противника не становить безпосередньої загрози для оборони міста. Водночас якщо своєчасно не виявляти та не припиняти спроби ворожих груп проникнути до міста, з часом це може суттєво ускладнити ведення оборони», — йдеться в коментарі корпусу.

В «Азові» додали, що протидія інфільтрації відбувається комплексно. Зокрема, йдеться про оборонні позиції, ешелоновану систему вогневого ураження, контроль підступів до міста та проведення контрдиверсійних заходів.

Війна в Україні — яка ситуація з лінією фронту на Донбасі

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Також днями стало відомо, що ЗСУ звільнили територію розміром із Житомир. Це був саме першмй етап спецоперації «Вівальді».

Наші військові звільнили від армії Росії 85 квадратних кілометрів української землі.

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