Уламки ракети впали біля квартири Наталки Денисенко у Києві: акторка показала наслідки атаки РФ

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про пережиту вночі російську атаку на Київ.

У ніч проти 24 вересня Росія масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками. У Києві внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі, а також пошкоджені житлові будинки, автомобілі та цивільна інфраструктура. За словами знаменитості, ракета влучила неподалік від її будинку.

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«Сьогодні зранку ледве встала. Ракета біля нас влучила в пішохідну зону між пологовим будинком та церквою», — написала акторка в Instagram.

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Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Cториз Наталки Денисенко після обстрілу / © instagram.com/natalka_denisenko

Акторка також опублікувала фотографії з місця події. За її словами, вона та її близькі не постраждали. Водночас Денисенко висловила співчуття родинам загиблих і всім, хто зазнав горя через нічний обстріл. Зірка поділилася, що переймається за трагічні новини, але її рятує родина, спорт і робота.

«Я живу в Україні. На вулиці повний піз**ц. Завтра репетиція, сину в школу, а треба вижити. Ще й новини про Олешки! Як там ці люди… Як же ж діти», — написала зірка.

Нагадаємо, за даними міської влади, у Подільському районі уламки ракети впали на парковку біля медичного закладу. Через це загорілися автомобілі. А також поруч вибило вікна й пошкодило фасад пологового будинку. Попередньо, серед пацієнтів і працівників медзакладу постраждалих не було. На жаль, на парковці біля медичного закладу загинула людина.

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