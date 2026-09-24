"Я не мавпа, не аніматор": відомий український співак заявив, що хоче позбутися популярності

Шугар / © instagram.com/oleg_shugar

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Український музикант Шугар відверто розповів, чому не хоче бути популярним і як увага людей впливає на його життя з дружиною.

Артист зізнався, що публічність дедалі частіше заважає йому почуватися звичайною людиною. Шугар розповів про настирливі прохання прихильників зробити фото чи записати відеопривітання. За його словами, люди можуть підходити до нього навіть тоді, коли він їсть, працює або проводить час із дружиною. Музикант також поскаржився на знімання без дозволу та увагу біля власного будинку. Окремо він згадав реакцію дружини, яка нервує, коли до них у громадських місцях біжать підлітки. У підсумку Шугар зізнався, що волів би залишатися впізнаваним завдяки своїй музиці, а не постійній увазі до власної персони.

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«Я не хочу бути популярним. Не хочу, щоб до мене відносились ніби я щось винен. Я не хочу щоб від мене вимагали розважати дітей, коли я приходжу з дружиною в заклад і там у когось дитяче день народження», — написав музикант.

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Допис Шугара / © instagram.com/oleg_shugar

Він розповів, що іноді прихильники можуть буквально вторгатися в його особистий простір. Зокрема, за словами артиста, люди фотографують його в магазинах, стукають у вікна автомобіля, приходять до дверей дому та вимагають зробити фото. Не менш проблемними для нього стали численні прохання записати відеопривітання — а згодом і негативна реакція, якщо він відмовляє.

«Я просто хочу прийти в магазин і не оглядатись, що мене хтось знімає, коли я обираю йогурт. Не треба нас знімати ніде, це дуже неприємно! Не хочу з дружиною бігом бігти до авто, щоб швидше поїхати, бо на нас всі дивляться і обговорюють. Я не мавпа, не аніматор», — емоційно пояснив Шугар.

Допис Шугара / © instagram.com/oleg_shugar

Музикант наголосив, що попри роздратування однаково часто погоджується на фотографії з людьми. Він пояснив, що намагається йти назустріч прихильникам, коли має таку можливість, однак очікує натомість поваги до власних кордонів.

«Я багато працюю і це дає свій результат, але у цього є побічні ефекти», — зазначив артист.

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Шугар також пояснив, чого насправді хоче від своєї кар’єри. За його словами, йому не потрібна популярність як така — він хоче, щоб популярною була його творчість.

«Я просто хочу писати музику, хай вона буде популярна, а не я. На жаль, це так не працює», — підсумував музикант.

Допис Шугара / © instagram.com/oleg_shugar

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