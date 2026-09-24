"Я не обезьяна, не аниматор": известный украинский певец заявил, что хочет избавиться от популярности

Шугар

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Украинский музыкант Шугар откровенно рассказал, почему не хочет быть популярным и как внимание людей влияет на его с женой жизнь.

Артист признался, что публичность все чаще мешает ему чувствовать себя обычным человеком. Шугар рассказал о назойливых просьбах поклонников сфотографироваться или записать видеопоздравление. По его словам, люди могут подходить к нему даже тогда, когда он ест, работает или проводит время с женой. Музыкант также пожаловался на съемки без разрешения и пристальное внимание возле собственного дома. Отдельно он упомянул реакцию жены, которая нервничает, когда к ним в общественных местах подбегают подростки. В итоге Шугар признался, что предпочел бы оставаться узнаваемым благодаря своей музыке, а не постоянному вниманию к своей персоне.

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«Я не хочу быть популярным. Не хочу, чтобы ко мне относились так, будто я что-то должен. Я не хочу, чтобы от меня требовали развлекать детей, когда я прихожу с женой в заведение, а там у кого-то детский день рождения», — написал музыкант.

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Сообщение Шугара

Он рассказал, что иногда поклонники могут буквально вторгаться в его личное пространство. В частности, по словам артиста, люди фотографируют его в магазинах, стучат в окна автомобиля, приходят к дверям дома и требуют сфотографироваться. Не менее проблематичными для него стали многочисленные просьбы записать видеопоздравление — а впоследствии и негативная реакция, если он отказывается.

«Я просто хочу зайти в магазин и не оглядываться, не боясь, что меня кто-то снимает, когда я выбираю йогурт. Не нужно нас нигде снимать, это очень неприятно! Не хочу с женой бегом мчаться к машине, чтобы побыстрее уехать, потому что на нас все смотрят и обсуждают. Я не обезьяна, не аниматор», — эмоционально пояснил Шугар.

Сообщение Шугара

Музыкант подчеркнул, что, несмотря на раздражение, все равно часто соглашается фотографироваться с людьми. Он пояснил, что старается идти навстречу поклонникам, когда у него есть такая возможность, однако ожидает взамен уважения к своим личным границам.

«Я много работаю, и это приносит свои плоды, но у этого есть побочные эффекты», — отметил артист.

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Шугар также объяснил, чего на самом деле хочет от своей карьеры. По его словам, ему не нужна популярность как таковая — он хочет, чтобы популярным было его творчество.

«Я просто хочу сочинять музыку, пусть она будет популярна, а не я. К сожалению, это так не работает», — подытожил музыкант.

Сообщение Шугара

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