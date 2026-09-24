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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 25 сентября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 25 сентября?
Луна рассказывает
Довольно сложный день, когда силы зла, которые в другое время не дают о себе знать, выходят наружу и стремятся овладеть человеком, заставляя его действовать так, как хотят они. Все присущие человеку качества — как позитивные, так и негативные — увеличиваются в разы, но астрологи считают, что только в наших силах решать, какая сторона — света или тьмы — одержит победу.
Луна рекомендует
В деловом и профессиональном отношении нельзя снижать рабочий темп. В большинстве случаев до окончания рабочего процесса остается сделать последний — окончательный — рывок, замедлившись или остановившись, мы сами себя отбросим назад. А вот если не отступиться, все, к чему мы стремились в предыдущее время, наконец-то станет реальностью.
Луна предостерегает
Тем, кто не хочет попасть под влияние сил зла, необходимо быть очень осторожными: соблазн поступить не самым порядочным образом будет много, важно найти в себе силы им противостоять. Личных отношений в этот день желательно избегать: начавшись с эйфории, они очень быстро столкнут нас с неприятной реальностью и принесут разочарование.
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