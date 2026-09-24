РФ может напасть на ЕС уже в ближайшие месяцы: разведка сделала тревожное заявление о сценарии Кремля

Угроза нападения РФ на Европу / © ТСН

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Россия может совершить ограниченное военное нападение или серию масштабных диверсий против одной из стран-членов НАТО уже в ближайшие месяцы.

Об этом со ссылкой на отчет Службы военной разведки Дании (DDIS) сообщает Financial Times.

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По словам главы датской разведки Томаса Аренкиля, существует «низкий, но все больше риск» того, что Кремль отправит незначительное количество военных без опознавательных знаков на территорию соседнего государства под предлогом «защиты русскоязычного меньшинства» или нанесет удар по логистической инфраструктуре, которая поддерживает Украину. Главная цель такой провокации — расколоть Североатлантический альянс.

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Министр обороны Дании Йеппе Бруус подчеркнул, что эскалация со стороны РФ является признаком ее слабости и неспособности достичь своих целей в войне против Украины. Находясь под колоссальным давлением и не имея перспектив для большого прорыва на фронте в течение следующих шести месяцев Москва пытается подорвать поддержку Украины со стороны европейских партнеров.

Аналитики отмечают, что, несмотря на низкую вероятность полномасштабного вторжения в страну НАТО без многомесячной подготовки, РФ существенно активизирует гибридную войну. Речь идет о разрушительных кибератаках, подрыве элементов критической инфраструктуры, диверсии с высоким риском человеческих жертв и испытаниях ПВО европейских государств.

Ранее сообщалось, что РФ массово готовит кровати в госпиталях возле границ НАТО.

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