Женщина едва не умерла после приема популярной добавки из Интернета: что о ней известно

Ашваганда могла вызвать тяжелое поражение печени у женщины / © Associated Press

Реклама

В Великобритании 44-летняя Лоис Киндер получила тяжелое повреждение мозга в результате острой печеночной недостаточности. До ухудшения состояния женщина около года принимала жевательные добавки с ашвагандой, которые можно было приобрести в Интернете примерно за 5 фунтов стерлингов (около 300 гривен — Ред.).

Об этом сообщило издание LADBible.

Реклама

Киндер узнала о добавках из социальных сетей, где ашваганду часто рекламируют как средство для расслабления и облегчения симптомов, связанных с перименопаузой. Женщина не только принимала такие продукты, но и продавала их.

Реклама

В июле у британки появились симптомы, похожие на желтуху. Впоследствии ее 19-летняя дочь Имоджен обнаружила мать без сознания дома. Лоис срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали острую печеночную недостаточность.

Состояние пациентки было настолько тяжелым, что ее внесли в список на неотложную трансплантацию. 22 июля Киндер пересадили донорскую печень. Однако во время операции тромб перекрыл главную артерию, ведущую к легким, и женщина пережила три остановки сердца.

Из-за длительной нехватки кислорода ее мозг получил значительные повреждения. Пока неизвестно, сможет ли Лоис снова ходить и какая помощь ей понадобится в дальнейшем.

Муж британки Олли рассказал, что во время обследования врачи сразу же поинтересовались у семьи, принимала ли она препараты с ашвагандой. По его словам, медики считают эту добавку основной вероятной причиной проблем с печенью у его жены. В то же время обстоятельства ее заболевания продолжают изучаться.

Реклама

На фоне этого случая британское Агентство по пищевым стандартам (FSA) призывает с осторожностью приобретать пищевые добавки в Интернете. Ведомство рекомендует заказывать их только у продавцов с надежной репутацией и особенно внимательно относиться к товарам на онлайн-площадках, где сложно установить происхождение продукции и ее продавца.

Кроме того, британцев предупреждают о подделках. Одним из признаков сомнительного товара может быть цена, которая значительно ниже, чем у других продавцов.

Ашваганду ранее уже связывали со случаями поражения печени. По данным LiverTox, клинически выраженные проблемы с печенью после ее употребления встречаются редко. В то же время сообщалось о случаях, когда пациентам требовалась экстренная трансплантация, а также об единичных летальных исходах, в частности среди людей, уже страдавших заболеваниями печени.

FSA также рекомендует перед приемом добавок внимательно читать этикетку, учитывать предупреждения производителя и не превышать указанную суточную дозу. Если после приема продукта самочувствие ухудшилось, рекомендуется прекратить его употребление и обратиться за медицинской помощью.

Реклама

Что известно об ашваганде

Ашваганда (Withania somnifera), также известная как индийский женьшень или зимняя вишня — вечнозеленый кустарник, распространенный в Индии, Африке и некоторых районах Ближнего Востока. Растение традиционно используется в аюрведической медицине, а добавки на его основе часто рекламируются, в частности, как средства для борьбы со стрессом.

В то же время в ряде европейских стран использование ашваганды ограничили. Дания запретила ее в пищевых добавках в 2023 году, во Франции также ввели запрет, а Польша установила ограничения на суточную дозу. В Бельгии ашваганду рассматривают как лекарственное вещество и не разрешают использовать в пищевых добавках, тогда как в Нидерландах она находится под контролем.

Из-за опасений по поводу безопасности в 2024 году руководители европейских агентств по безопасности пищевых продуктов рекомендовали начать процедуру, которая может привести к ограничению или запрету ашваганды в качестве ингредиента пищевых добавок на уровне ЕС.

В Индии с середины апреля 2026 года запрещено использовать листья ашваганды в пищевых продуктах, добавках и аюрведических препаратах.

Напомним, ранее мы сообщали, что 25-летний молодой человек скончался от передозировки кофеина. В ходе расследования в его квартире были обнаружены многочисленные упаковки кофеиновых капсул.

Новости партнеров

Новости партнеров