Соседи вызвали полицию из-за собственной выдумки о фотографе: детали курьезного инцидента

Фотограф Джастинна Пейшенс

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Соседи пользовательницы TikTok и свадебного фотографа Джастинны Пэйшенс вызвали полицию, обвинив девушку в том, что она якобы следит за ними с помощью камеры. Инцидент завершился неожиданным финалом.

Об этом Пэйшенс сообщила в своем TikTok.

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Фотограф рассказала курьезную историю со своими соседями, которые заподозрили девушку в том, что она может фотографировать их дом.

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«Мои соседи, безусловно, сделали самую глупую вещь, которую только можно было сделать. Они сфотографировали из моего дома камеру, которую я установила на штативе. И сказали, что беспокоятся, что я собираюсь использовать свою камеру, чтобы фотографировать их дом. Из наших окон мы не можем видеть друг друга», — рассказала Пэйшенс.

Ситуация дошла до вызова полиции. Девушка отметила, что правоохранители обратили внимание на противоречия в претензиях соседей.

«То есть они вышли на подъездную дорожку, чтобы сфотографировать что-то, что расположено внутри моего частного дома. И офицер даже спросил: если они считают, что моя камера фотографирует их спальню, почему они не сфотографировали мою камеру из своей спальни, чтобы показать, что она направлена именно туда? Потому что это было не так», — подчеркнула фотограф.

По словам Пэйшенс, приехавшие на место полицейские не поддержали претензии ее соседей.

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«И они сказали, что просто был неудачный угол обзора и они не могли увидеть мою камеру из своей спальни. Он сказал: именно так. Если вы не можете увидеть ее камеру из своей спальни, она не фотографирует вашу спальню», — рассказала девушка.

Право на приватность на собственной территории

Подобная ситуация может вызвать беспокойство, ведь человек, увидев камеру соседа, направленную в сторону его территории, может заподозрить нарушение права на конфиденциальность.

В то же время, такие вопросы зависят от ряда обстоятельств. Как сообщило Boredpanda, профессор права и адвокат Брайан Фаркас пояснил, что среди прочего значение имеют планирование дома и то, насколько открыто для постороннего обзора определенное пространство.

«Чем легче общественности видеть пространство, о котором идет речь, тем меньше ожидания относительно конфиденциальности. Например, камера, направленная из дома соседа на ваш двор перед домом, вероятно, не будет считаться проблемой«, — рассказал Фаркас.

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По словам Пэйшенс, ее соседи специально вышли на подъездную дорожку, чтобы сфотографировать установленную ею камеру. Таким образом, по мнению девушки, они фактически сами продемонстрировали разногласия в своих претензиях.

Фаркас также отмечает, что для нарушения права на конфиденциальность важен умышленный характер действий.

«Камера соседа, направленная на вашу территорию и случайно захватывающая ее часть, вряд ли станет основанием для убедительного дела о нарушении конфиденциальности. Но если камера явно направлена на окно вашей гостиной или душ под открытым небом, это уже больше похоже на умышленное нарушение вашего права на конфиденциальность», — объяснил профессор права.

В случае Пэйшенс полицейские, по ее словам, быстро отвергли претензии соседей, обратив внимание на обстоятельства, при которых они сами сфотографировали камеру девушки. Фотограф надеется, что это случай станет для соседей своеобразным уроком.

Пользователи активно обсуждали историю

История Пэйшенс вызвала бурную реакцию в комментариях. Пользователи обратили внимание на то, что соседи, пытаясь доказать возможное нарушение их конфиденциальности, сами сфотографировали часть частного дома.

«И они вызвали полицию, чтобы пожаловаться на вас из-за того, что вы, возможно, делаете что-то, и предоставили фото, на котором они сами делают именно это», — прокомментировала пользовательница wendywinng9.

Другой комментатор рассказала о похожем конфликте с соседкой.

«Моя соседка, с которой я за всю жизнь ни разу не встречалась, стояла посреди дороги и обвиняла меня в превышении скорости. Я не превышала скорость. У меня есть видеорегистратор. Ей сделали предупреждение за то, что она остановила меня посреди дороги», — поделилась своей историей М.

Некоторые пользователи обратили внимание на то, как именно соседи могли узнать, что происходит внутри дома.

«Мой вопрос: а откуда они знали, что именно у вас было в доме?» — написала Melinda.

«Они явно заглядывают в ваше окно», — считает FrostRotom.

Другие комментаторы предположили, что действия соседей сами могли представлять нарушение права на конфиденциальность.

«Им предъявлены обвинения в незаконном проникновении/нарушении права на конфиденциальность и/или вуайеризме???» — поинтересовался Fionasfollies.

«Разве их нельзя обвинить в вуайеризме?» — написала MarlaJo.

Пользователи также обратили внимание на парадоксальность ситуации.

«Подождите… они сфотографировали внутреннюю часть вашего дома, чтобы пожаловаться на то, что вы можете сделать то же самое?» — написала Ginny Vandelicht847.

Некоторые предложили практическое решение для защиты приватности.

«Наклейте на окна пленку для конфиденциальности!» — посоветовал cirynn.

В то же время другие комментаторы призвали Пэйшенс обратиться к стражам порядка.

«Это просто смешно. И они нарушили закон. Выдвигайте обвинения», — призвал Chase.

«Это дьявольски коварно. Люди совсем потеряли здравый смысл», — высказалась Lauren.

К слову, британка Мелани Кейбл-Александер, открывшая гостевой дом, рассказала о наиболее странных гостях. Самой подозрительной стала богатая китаянка, прожившая в доме почти год во время пандемии. Женщина много фотографировала окрестности, в том числе военно-морскую базу и штаб полиции, а после ссоры с хозяевами уехала. Знакомый с крепкими связями с безопасностью предположил, что она могла быть шпионкой.

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