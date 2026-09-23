Не под матрасом: пятнадцать мест, где можно спрятать деньги дома

Лучшие места для хранения денег на дому / © ТСН

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Матрас, ящик с бельем или банка на кухне — слишком очевидные варианты. Если вы решили хранить часть наличных на дому, лучше выбрать менее предполагаемое место. Вот 15 идей для домашнего тайника.

Надежно закрепленный сейф

Сейф остается одним из наиболее очевидных, но в то же время практических способов хранения денег и ценных вещей.

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Есть важный нюанс: небольшой переносной сейф вор может просто унести с собой. Поэтому лучше, если он будет скрыт и надежно прикреплен к полу или стене.

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С обратной стороны ящика

Хоронить деньги непосредственно в ящике комода или кухонного шкафа рискованно — это одно из мест, которые легко проверить.

Зато конверт с наличными деньгами можно незаметно закрепить с обратной стороны или под дном ящика. Главное — убедиться, что он не мешает ее открывать.

За картиной или настенным декором

Еще один возможный тайник для денег — пространство по картине, часам или другим настенным декорам.

Купюры можно положить в плоский конверт и закрепить с обратной стороны. При этом лучше не использовать дорогостоящую картину или другой предмет, который сам может заинтересовать вора.

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Среди книг

Домашняя библиотека дает немало вариантов, где скрыть наличные деньги. К примеру, существуют специальные сейфы, замаскированные под обычные книги.

Внешне такая вещь почти не отличается от других книг на полке, а внутри имеет отделение денег или небольших ценностей.

Коробка внутри другой коробки

Принцип прост: чем больше неприглядных вещей нужно перебрать, чтобы добраться до денег, тем менее очевидным становится тайник.

Небольшую коробку с наличными можно, например, поставить внутрь большой коробки с сезонными вещами, старыми украшениями для елки или другими редко используемыми предметами.

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В то же время важно не забыть о таком тайнике во время генеральной уборки.

В непрозрачной емкости среди продуктов

Непрозрачная банка или контейнер среди десятков других продуктов может не обращать внимания.

Но здесь важен контекст. Одинокая банка в странном месте будет выглядеть подозрительно. Емкость должна естественно вписываться в пространство, где оно стоит.

И, конечно, не стоит использовать тару, которую кто-то из членов семьи может случайно выбросить.

В кармане одежды

Шкаф, заполненный одеждой, — еще один вариант, где можно спрятать деньги дома.

Несколько купюр можно оставить в кармане старого пальто, пиджака или брюк, которые вы редко носите.

Однако есть очевидный риск: однажды вещь может отправиться на благотворительность, продажу или просто в помойку. Поэтому о таком тайнике нужно хорошо помнить.

В пустой банке из-под краски

Если в гараже, амбаре или мастерской стоит несколько старых банок с краской, одна из них может стать незаметным тайником для наличных денег.

Для этого подойдет чистая и полностью сухая тара. Деньги лучше дополнительно оградить от влаги.

Особенно естественно такой тайник будет смотреться среди других материалов для ремонта.

Под фальшивым дном

Двойное или ложное дно в комоде или шкафу позволяет создать скрытое отделение для денег.

Правда, сделать его более убедительным сложнее: конструкция не должна заметно отличаться от других частей мебели.

Внутри фонарика

Небольшой запас наличности можно свернуть и поместить в отсек для батареек старого фонарика, которым вы не пользуетесь.

После этого фонарик можно оставить среди других инструментов или хозяйских вещей.

Единственное правило — не выбирайте для этого исправный аварийный фонарик, который может срочно пригодиться при отключении электроэнергии.

По фотографии в рамке

Обычная фоторамка также может скрывать несколько купюр.

Деньги можно расправить, положить по фотографии и закрыть заднюю часть рамки. Внешне ничего не изменится.

Для большой суммы этот способ не подходит, но несколько банкнот можно спрятать незаметно.

В свернутых носках

Звучит слишком просто, но самое большое количество одинаковых вещей может затруднять поиск.

Наличные можно положить внутрь пары носков и оставить ее среди десятков других в ящике.

Однако не следует использовать этот способ, если вещи в доме часто перебирают или выбрасывают.

Под диваном

Матрас давно стал символом домашнего тайника, поэтому вряд ли его можно назвать удачным местом для сбережений.

Менее очевидный вариант — закрепить плоский конверт с небольшой суммой под диваном или другой массивной мебелью.

Важно, чтобы тайник не был заметен во время обычной уборки.

За фальшивой розеткой

Есть особые минисейфы, замаскированные под электрические розетки. Снаружи они могут смотреться как обыденный элемент на стенке, но снутри имеют маленькое отделение.

Если рассматривать такой вариант, важно использовать именно готовую конструкцию, предназначенную для хранения вещей, а не пытаться прятать деньги у исправной электропроводки.

В сейфе, замаскированном под обычный предмет

Укрытие необязательно должно выглядеть как сейф. Существуют специальные контейнеры, имитирующие книги, банки, предметы обихода и другие обычные вещи.

Их преимущество именно в том, что они не привлекают внимания.

Но стоит помнить: ни один домашний тайник не гарантирует полной безопасности. Поэтому большие суммы наличных лучше не концентрировать в одном легкодоступном месте.

Где не стоит прятать деньги дома

Даже если вам кажется, что место оригинально, подумайте, как легко его проверить постороннему человеку.

Матрас, прикроватная тумбочка, ящики с документами, ящики для украшений и очевидные коробки в шкафу — предполагаемые места для ценностей.

Не менее опасны тайники, о которых легко забыть. Деньги в старой сумке, коробке от обуви или кармане ненужной одежды могут случайно оказаться на помойке.

Если вы храните наличные на дому, позаботьтесь также о защите от влаги, пожара и других бытовых рисков.

Что следует помнить

Необычный тайник может сделать небольшой запас наличных денег менее заметным, но он не превращает дом в банковское хранилище.

Поэтому вопрос «где хранить деньги дома» следует начинать не с поиска хитрого тайника, а с определения суммы, которую действительно необходимо иметь наличными.

Для экстренных расходов можно оставить небольшой резерв, а для значительных сбережений следует выбирать способы хранения, обеспечивающие надлежащий уровень защиты.

FAQ

Где лучше спрятать деньги на дому?

Если нужно хранить небольшую сумму наличных на дому, лучше избегать очевидных мест вроде матраса или обычного ящика. Среди возможных вариантов надежно закреплен скрытый сейф, специальный сейф-книга, фальшивое дно мебели или другое незаметное место. В то же время, ни один домашний тайник не дает абсолютной гарантии от кражи, пожара или повреждения денег.

Где воры ищут деньги в первую очередь?

Наиболее предсказуемы места, где люди традиционно держат ценности: у кровати, в шкафах, ящиках, среди документов, в ящиках для украшений и других очевидных местах. Поэтому хранить там значительные суммы наличных рискованно.

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