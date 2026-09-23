Не під матрацом: п’ятнадцять місць, де можна сховати гроші вдома

Найкращі місця для зберігання грошей вдома / © ТСН

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Матрац, шухляда з білизною чи банка на кухні — надто очевидні варіанти. Якщо ви вирішили зберігати частину готівки вдома, краще обрати менш передбачуване місце. Ось 15 ідей для домашньої схованки.

Надійно закріплений сейф

Сейф залишається одним із найбільш очевидних, але водночас практичних способів зберігання грошей та цінних речей.

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Є важливий нюанс: невеликий переносний сейф злодій може просто забрати із собою. Тому краще, якщо він буде прихований і надійно прикріплений до підлоги чи стіни.

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Зі зворотного боку шухляди

Ховати гроші безпосередньо в шухляді комода або кухонної шафи ризиковано — це одне з місць, які легко перевірити.

Натомість конверт із готівкою можна непомітно закріпити зі зворотного боку або під дном шухляди. Головне — переконатися, що він не заважає її відкривати.

За картиною або настінним декором

Ще одна можлива схованка для грошей — простір за картиною, годинником чи іншим настінним декором.

Купюри можна покласти у плаский конверт і закріпити зі зворотного боку. При цьому краще не використовувати дорогу картину або інший предмет, який сам може зацікавити злодія.

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Серед книжок

Домашня бібліотека дає чимало варіантів, де сховати готівку. Наприклад, існують спеціальні сейфи, замасковані під звичайні книги.

Зовні така річ майже не відрізняється від інших книжок на полиці, а всередині має відділення для грошей або невеликих цінностей.

Коробка всередині іншої коробки

Принцип простий: чим більше непривабливих речей потрібно перебрати, щоб дістатися до грошей, тим менш очевидною стає схованка.

Невелику коробку з готівкою можна, наприклад, поставити всередину великої коробки із сезонними речами, старими прикрасами для ялинки чи іншими предметами, які рідко використовуються.

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Водночас важливо не забути про таку схованку під час генерального прибирання.

У непрозорій ємності серед продуктів

Непрозора банка або контейнер серед десятків інших продуктів може не привертати уваги.

Але тут важливий контекст. Одинока банка в дивному місці виглядатиме підозріло. Ємність має природно вписуватися в простір, де вона стоїть.

І, звичайно, не варто використовувати тару, яку хтось із членів родини може випадково викинути.

У кишені одягу

Шафа, заповнена одягом, — ще один варіант, де можна сховати гроші вдома.

Кілька купюр можна залишити в кишені старого пальта, піджака або штанів, які ви рідко носите.

Проте є очевидний ризик: одного дня річ може відправитися на благодійність, продаж або просто у смітник. Тому про таку схованку потрібно добре пам’ятати.

У порожній банці з-під фарби

Якщо у гаражі, коморі чи майстерні стоїть кілька старих банок із фарбою, одна з них може стати непомітною схованкою для готівки.

Для цього підійде чиста й повністю суха тара. Гроші краще додатково захистити від вологи.

Особливо природно така схованка виглядатиме серед інших матеріалів для ремонту.

Під фальшивим дном

Подвійне або фальшиве дно в комоді чи шафі дозволяє створити приховане відділення для грошей.

Щоправда, зробити його переконливим складніше: конструкція не повинна помітно відрізнятися від інших частин меблів.

Усередині ліхтарика

Невеликий запас готівки можна згорнути й помістити у відсік для батарейок старого ліхтарика, яким ви не користуєтеся.

Після цього ліхтарик можна залишити серед інших інструментів або господарських речей.

Єдине правило — не вибирайте для цього справний аварійний ліхтарик, який може терміново знадобитися під час відключення електроенергії.

За фотографією у рамці

Звичайна фоторамка також може приховувати кілька купюр.

Гроші можна розправити, покласти за фотографією і закрити задню частину рамки. Зовні нічого не зміниться.

Для великої суми цей спосіб не підходить, але кілька банкнот можна заховати досить непомітно.

У згорнутих шкарпетках

Звучить надто просто, але саме велика кількість однакових речей може ускладнювати пошук.

Готівку можна покласти всередину пари шкарпеток і залишити її серед десятків інших у шухляді.

Однак не варто використовувати цей спосіб, якщо речі в домі часто перебирають або викидають.

Під диваном

Матрац давно став символом домашньої схованки, тому навряд чи його можна назвати вдалим місцем для заощаджень.

Менш очевидний варіант — закріпити плаский конверт із невеликою сумою під диваном або іншими масивними меблями.

Важливо, щоб схованка не була помітна під час звичайного прибирання.

За фальшивою розеткою

Існують спеціальні мінісейфи, замасковані під електричні розетки. Зовні вони можуть виглядати як звичайний елемент на стіні, але всередині мають невелике відділення.

Якщо розглядати такий варіант, важливо використовувати саме готову конструкцію, призначену для зберігання речей, а не намагатися ховати гроші біля справної електропроводки.

У сейфі, замаскованому під звичайний предмет

Схованка необов’язково повинна виглядати як сейф. Існують спеціальні контейнери, що імітують книги, банки, предмети побуту та інші звичайні речі.

Їхня перевага саме в тому, що вони не привертають уваги.

Але варто пам’ятати: жодна домашня схованка не гарантує повної безпеки. Тому великі суми готівки краще не концентрувати в одному легкодоступному місці.

Де не варто ховати гроші вдома

Навіть якщо вам здається, що місце оригінальне, подумайте, наскільки легко його перевірити сторонній людині.

Матрац, тумбочка біля ліжка, шухляди з документами, скриньки для прикрас та очевидні коробки в шафі — передбачувані місця для цінностей.

Не менш небезпечні схованки, про які легко забути. Гроші в старій сумці, коробці від взуття або кишені непотрібного одягу можуть випадково опинитися на смітнику.

Якщо ви зберігаєте готівку вдома, подбайте також про захист від вологи, пожежі та інших побутових ризиків.

Що варто пам’ятати

Незвичайна схованка може зробити невеликий запас готівки менш помітним, але вона не перетворює будинок на банківське сховище.

Тому питання «де зберігати гроші вдома» варто починати не з пошуку найхитрішого тайника, а з визначення суми, яку справді необхідно мати готівкою.

Для екстрених витрат можна залишити невеликий резерв, а для значних заощаджень варто обирати способи зберігання, які забезпечують належний рівень захисту.

FAQ

Де краще сховати гроші вдома?

Якщо потрібно зберігати невелику суму готівки вдома, краще уникати очевидних місць на кшталт матраца або звичайної шухляди. Серед можливих варіантів — надійно закріплений прихований сейф, спеціальний сейф-книга, фальшиве дно меблів або інше непомітне місце. Водночас жодна домашня схованка не дає абсолютної гарантії від крадіжки, пожежі чи пошкодження грошей.

Де злодії шукають гроші в першу чергу?

Найбільш передбачуваними є місця, де люди традиційно тримають цінності: біля ліжка, у шафах, шухлядах, серед документів, у скриньках для прикрас та інших очевидних місцях. Тому зберігати там значні суми готівки ризиковано.

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