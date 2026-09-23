Залучили навіть кримінал: як «Медвежатник» допомагав підкинути наркотики екскомбату Ширшину

Підкинули наркотики комбату «Маґури»: ДБР оголосило підозру кримінальному «медвежатнику»

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Працівники ДБР повідомили про підозру ще одному фігуранту справи, причетному до підкидання наркотиків колишньому командиру батальйону 47-ї бригади «Маґура» Олександрові Ширшину.

Про це передають пресслужби ДБР і Офісу генпрокурора.

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За словами правоохоронців, автівку військового відкрив чоловік, відомий у кримінальних колах як «Медвежатник». Таким чином він забезпечив іншим трьом підозрюваним військовослужбовцям доступ до салону автомобіля, де ті сховали наркотики та психотропні речовини.

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«Це було частиною заздалегідь спланованої спроби дискредитувати екскомбата та домогтися його притягнення до кримінальної відповідальності зі штучно створеними „доказами“. Учасники схеми не лише підкинули заборонені речовини, а й самі повідомили про них правоохоронцям, після чого передавали їм маршрут пересування військового», — зазначили в ДБР.

Крім того, троє фігурантів незаконно стежили за екскомандиром та збирали про нього конфіденційну інформацію.

Коли військовий сів у авто та рушив у справах, зловмисники продовжували стежити за ним і передавати маршрут правоохоронцям. У Харкові машину командира зупинили працівники поліції, які під час огляду «виявили» заздалегідь підкинуті речовини.

Викритому учаснику повідомлено про підозру у пособництві незаконного проникнення до іншого володіння особи (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162 КК України). Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

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Скандал з наркотиками в авто Ширшина

Нагадаємо, 29 серпня екскомбат 47 окремої механізованої бригади «Магура» Олександр Ширшин заявив, що під час перевірки поліції в Харкові у його авто нібито знайшли пакет із наркотиками та вагами. Офіцер стверджував, що наркотики підкинули.

На резонансну ситуацію відреагувало вище керівництво Національної поліції. Там запевнили, що жодних поспішних висновків правоохоронці не робитимуть.

У коментарі виданню «Бабель» Ширшин пов’язав інцидент зі своєю критикою штурмових полків. У тому числі він вважає причетним до ситуації командира 225 окремого штурмового полку Олега Ширяєва.

У 16-му армійському корпусі стали на захист Ширшина.

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Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що у справі про підкинуті екскомбату 47-ї ОМБр «Маґура» Олександру Ширшину наркотики оголосили три підозри.

Чим відомий Олександр Ширшин

Нагадаємо, що у квітні цього року Олександр Ширшин розповів про критичні прорахунки командування під час боїв на Курщині.

У травні 2025 року комбат 47-ї ОМБр «Маґура» Ширшин подав рапорт на звільнення і поскаржився на «дебільні задачі» командування на Курському напрямку. Натомість тодішній головком ЗСУ Сирський звинуватив комбата Ширшина в піарі та намаганні «привернути до себе увагу».

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