Не ботильйони: яке взуття найкраще носити зі спідницею до коліна

Яке взуття носити зі спідницею цієї осені / © pexels.com

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Однак неправильно підібране взуття може порушити пропорції навіть продуманого образу. Особливо обережно стилісти радять поводитися з ботильйонами. Є інший варіант, який чудово поєднується з такою довжиною спідниці, — високі чоботи.

Чому ботильйони не завжди пасують до спідниці до коліна

Ботильйони залишаються універсальним взуттям і чудово поєднуються з джинсами, штанами та багатьма моделями суконь. Проте зі спідницею до коліна результат значною мірою залежить від пропорцій.

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Річ у тім, що верхній край ботильйонів створює додаткову горизонтальну лінію в районі щиколотки. Разом із краєм спідниці це може візуально «розділяти» ноги на кілька частин. Особливо помітним такий ефект стає, якщо взуття контрастує за кольором зі шкірою або колготками.

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Це не означає, що від улюблених ботильйонів потрібно відмовитися. Проте якщо хочеться створити більш цілісний силует, зі спідницею до коліна варто приміряти іншу пару.

Високі чоботи — вдале взуття під спідницю до коліна

Одне з найпростіших рішень — чоботи до коліна. Вони залишають значно менше відкритого простору між взуттям і краєм спідниці, завдяки чому нижня частина образу виглядає більш цілісною.

Особливо ефектний вигляд мають моделі з прямою або трохи приталеною халявою. Чорні шкіряні чоботи стануть універсальним варіантом, тоді як коричневі, бордові чи замшеві допоможуть зробити образ цікавішим.

Необов’язково вибирати високі підбори. Чоботи на невисоких стійких підборах або навіть на пласкій підошві також можна вдало поєднати зі спідницею.

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Як правильно поєднувати спідницю та високі чоботи

Зверніть увагу насамперед на відстань між краєм спідниці та верхом чобіт. Якщо вони майже зустрічаються або спідниця трохи прикриває халяву, утворюється безперервна вертикальна лінія.

Колір також має значення. Чорні чоботи з чорними колготками створюють єдину лінію і можуть візуально подовжувати ноги. Для світлого вбрання можна вибрати бежеві, карамельні або коричневі відтінки взуття.

Важливо враховувати й фасон самої спідниці. Спідниця-олівець добре виглядає з лаконічними чоботами, а до А-силуету або плісированої моделі можна додати трохи масивніше взуття.

З чим носити спідницю до коліна восени та взимку

Таке поєднання легко зробити основою осінньо-зимового гардероба. Наприклад, спідницю А-силуету можна доповнити водолазкою, високими шкіряними чоботами та довгим пальтом. Для більш невимушеного образу підійдуть светр вільного крою та чоботи на пласкій підошві.

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Ще один безпрограшний варіант — спідниця-олівець, сорочка або тонкий джемпер і лаконічні чоботи до коліна. Такий комплект доречний як для офісу, так і для повсякденних справ.

При цьому не варто сприймати рекомендацію відмовитися від ботильйонів як суворе правило. Вони також можуть вдало виглядати зі спідницею. Наприклад, темні ботильйони та колготки одного кольору допомагають уникнути різкого візуального переходу біля щиколотки.

Головне — оцінювати весь силует, а не окрему пару взуття. Довжина спідниці, висота халяви, колір колготок і навіть форма носка можуть помітно змінити результат.

FAQ

Яке взуття носити зі спідницею до коліна?

До спідниці до коліна можна підібрати туфлі, лофери, балетки, ботильйони або чоботи. Для осінньо-зимових образів особливо вдалий вигляд мають високі чоботи до коліна: вони допомагають створити цілісний силует і легко поєднуються як зі спідницею-олівцем, так і з моделями А-силуету.

Чи можна носити ботильйони зі спідницею до коліна?

Так, ботильйони можна носити зі спідницею до коліна. Щоб образ виглядав гармонійніше, варто звернути увагу на колір і пропорції. Наприклад, чорні ботильйони з чорними колготками створюють більш плавну вертикальну лінію. Якщо ж між краєм спідниці та контрастними ботильйонами залишається значна відкрита ділянка ноги, силует може здаватися візуально розділеним.

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