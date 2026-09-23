Подряпина від цуценяти на курорті обернулася трагедією: жінка померла за чотири місяці

Жінка померла від сказу після подряпини цуценяти / © Associated Press

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Незначна подряпина, отримана під час відпустки, обернулася смертельною хворобою для 59-річної британки Івонн Форд. Жінку зачепило лапою безпритульне цуценя у Марокко, однак тоді вона не надала цьому значення. Через чотири місяці Івонн померла від сказу.

Про це повідомило видання Mirror.

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До Марокко жінка приїхала разом із чоловіком Роном у лютому 2025 року. Одного дня подружжя відпочивало на пляжі, коли до них наблизилося безпритульне цуценя. Донька британки Робін Томсон припускає, що її мати могла ненавмисно налякати тварину, коли поставила ноги на пісок.

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Цуценя подряпало Івонн ногу, але пошкодження шкіри було майже непомітним. Тому жінка лише витерла це місце вологою серветкою та продовжила відпочинок. Небезпеки в тому, що сталося, ані вона, ані її рідні не побачили.

Навіть після повернення додому Івонн не звернулася до медиків. Робін пропонувала матері показати подряпину лікарю, проте та не вважала це необхідним. Наступні кілька місяців нічого не вказувало на серйозні наслідки — британка почувалася нормально.

Ситуація різко змінилася на початку червня. Спершу в Івонн з’явився головний біль, після чого її самопочуття почало стрімко погіршуватися. Вона втрачала здатність ходити й говорити, стала розгубленою, у неї почалися галюцинації. Згодом жінці стало складно ковтати, їсти та спати.

Пацієнтку госпіталізували до лікарні Барнслі, але причину тяжкого стану вдалося встановити не одразу. За словами Робін, лише приблизно через п’ять днів один із медиків звернув увагу на можливий зв’язок хвороби з нещодавньою закордонною поїздкою. Після цього з’ясувалося, що Івонн заразилася сказом.

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Британку перевели до інфекційного відділення Королівської лікарні Халламшир у Шеффілді. Врятувати її не вдалося — 11 червня вона померла.

Після втрати матері Робін почала розповідати про її історію, щоб попередити інших мандрівників. Вона переконана: якби родина знала про ризик після контакту з твариною та необхідність терміново звернутися по допомогу, Івонн пройшла б необхідне лікування.

Тепер Робін співпрацює зі Всесвітньою ветеринарною службою та програмою Mission Rabies, які займаються боротьбою зі сказом, зокрема вакцинацією собак та інформуванням людей.

Вона також закликає туристів не вважати подряпину безпечною лише тому, що вона маленька, а тварина не поводиться агресивно. Після можливого контакту зі сказом рану необхідно ретельно промити водою з милом та негайно звернутися по медичну допомогу.

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Що відомо про сказ

Як пояснюють у Центрі громадського здоров’я МОЗ України, сказ — смертельне вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему людей і теплокровних тварин.

Вірус передається зі слиною інфікованої тварини. Заразитися можна не лише після укусу, а й через подряпину або потрапляння слини на відкриту рану чи слизові оболонки. Переносниками сказу можуть бути як дикі, так і домашні тварини, зокрема собаки, коти, лисиці, вовки, єноти, борсуки та кажани. Водночас небезпеку можуть становити й тварини, які зовні здаються здоровими, адже вони здатні передавати вірус ще до появи симптомів.

Інкубаційний період сказу найчастіше триває від одного до трьох місяців, однак у деяких випадках може становити від семи днів до понад року. Серед перших проявів захворювання — підвищена температура, біль, поколювання або печіння в місці пошкодження. Пізніше можуть з’явитися головний біль, неспокій, гідрофобія, аерофобія, галюцинації та параліч.

У ЦГЗ наголошують: якщо тварина вкусила, подряпала або її слина потрапила на пошкоджену шкіру, рану потрібно негайно промивати водою з милом щонайменше 15 хвилин. Після цього її слід обробити антисептиком та якнайшвидше звернутися до травмпункту або антирабічного центру.

Постконтактну профілактику необхідно розпочати до появи симптомів. За даними ЦГЗ, антирабічна вакцина запобігає розвитку захворювання у 96–99% випадків. Самовільно переривати або порушувати призначений курс вакцинації не можна.

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