У Києві жінка з мітлою "відбила" від поліції чоловіка, якого розшукував ТЦК

Двірник / © Фото з відкритих джерел

Реклама

У Подільському районі Києва стався конфлікт між правоохоронцями та жінкою-двірничкою, яка заступилася за чоловіка. Поліцейські вже заштовхнули його до службової автівки, а той намагався вирватися.

На опублікованих у Мережі кадрах видно й чути, як жінка вимагає відпустити затриманого та погрожує поліцейським мітлою. Вона наполягала на своєму і кілька разів стукнула держаком правоохоронця по спині. Згодом жінка рушила з мітлою й на іншого, вигукуючи: «Йди ти воюй!».

Реклама

Коли поліцейський пригрозив забрати мітлу, та почала розмахувати нею ще активніше. За подією спостерігали водії авто, які проїжджали повз. Цей епізод нагадував мотиви про Гаррі Поттера, але тут мітла слугувала не чарівним засобом для польотів, а засобом впливу.

Реклама

Учасниця конфлікту також вигукувала, що вже поховала одного сина, і рекомендувала поліцейським самим йти на фронт.

До інциденту долучилися перехожі. Вони запитали у правоохоронців, чи увімкнена бодикамера, зазначивши, що у чоловіка навіть не перевірили документів. На це поліцейський відповів, що затриманий намагався втекти. У цей момент чоловік дійсно вирвався з автівки та кинувся навтьоки.

Жінка продовжувала атакувати поліцейських мітлою, аж поки ті не сіли до автомобіля.

У поліції Києва підтвердили, що інцидент стався у Подільському районі під час перевірки військово-облікових документів.

«Зупинили 48-річного чоловіка, який перебуває в розшуку ТЦК», — повідомили в поліції Києва.

Реклама

Наразі невідомо, чи вдалося правоохоронцям повторно затримати втікача, а також чи доводиться жінка з мітлою родичкою чоловіка.

На питання, чи загрожує щось жінці за її дії, у поліції відповіли, що «її не чіпали».

Дата публікації 20:10, 23.09.26 Кількість переглядів 23 У Києві чоловік у розшуку ТЦК намагався втекти під час перевірки документів: відео конфлікту

Нагадаємо, на Одещині місцеві жителі пошкодили поліцейське авто, щоб перешкодити затриманню знайомого представниками ТЦК. Перед цим правоохоронці та військові з’ясували, що чоловік перебуває в розшуку через порушення військового обліку.

Новини партнерів