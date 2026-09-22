На Закарпатті військовий після СЗЧ підпалив односельця через ревнощі

Ледь не спалив живцем односельця: на Мукачівщині затримали 45-річного чоловіка

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На Закарпатті правоохоронці затримали місцевого жителя, якого підозрюють у підпалі свого односельця. Конфлікт між чоловіками стався на ґрунті ревнощів.

Про це передає поліція Закарпатської області.

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Зловмисником виявився 45-річний місцевий житель, військовослужбовець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

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За словами правоохоронців, 51-річний потерпілий прийшов до односельця в гості. Чоловіки разом вживали алкоголь. Згодом між ними виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час суперечки господар помешкання облив гостя легкозаймистою речовиною та підпалив його запальничкою.

Після цього потерпілий самостійно пішов додому. Наступного дня його у тяжкому стані виявили родичі, які й викликали медиків. Унаслідок підпалу чоловік дістав тілесні ушкодження у вигляді опіків 1-го та 2-го ступенів.

45-річного фігуранта поліцейські розшукали та затримали. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що у Києві військовий у СЗЧ скоїв розбійний напад на заправці.

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