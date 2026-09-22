"Я запасся рисом": глава МЗС Польщі розповів, як готується до можливих криз

Сікорський / © Getty Images

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країна має бути готовою до нових гібридних загроз з боку Росії. Сам політик також розповів, як підготувався до можливих кризових ситуацій.

Про це пише wprost.

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«На жаль, кількість атак зросла. Це один з елементів гібридної війни, яку веде ворожа держава, що женеться за нею»», — сказав польський міністр.

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Сікорський попередив про нові провокації

На запитання, чи варто Польщі очікувати подальших дій з боку Росії після останніх інцидентів в Україні та поблизу польського кордону, Сікорський відповів ствердно.

Він зазначив, що керівники та розвідувальні служби низки країн уже попереджають про можливість нових провокацій. За словами міністра, Росія використовує такі операції як частину своєї тактики, тому Польща має бути готовою до них.

Сікорський також заявив, що Варшава має реагувати на подібні випадки обережно, але водночас демонструвати стійкість.

За його словами, Польща вже вживала дипломатичних заходів у відповідь на дії, які, на думку влади, були пов’язані з російською диверсійною діяльністю.

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Міністр наголосив, що у Польщі є додаткові варіанти реагування, однак вони не обов’язково мають бути дзеркальними.

«Ми не зобов’язані відповідати росіянам тією ж валютою», — зазначив Сікорський.

Чи можливе пряме зіткнення НАТО та Росії

Говорячи про ризик прямого військового конфлікту між НАТО та Росією, Сікорський заявив, що остаточне рішення щодо подальших дій Москви залежить від Володимира Путіна.

За словами польського міністра, НАТО має оборонний характер і не зацікавлене у прямому конфлікті. Водночас країни Альянсу повинні мати можливість реагувати, якщо Росія здійснюватиме подальші агресивні дії.

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Як Сікорський готується до можливої кризи

Окремо міністр розповів про власну підготовку до надзвичайних ситуацій. Він наголосив, що готовність до криз — це не лише завдання держави, а й особиста відповідальність громадян.

Сікорський заявив, що вдома має запас продуктів, ручний насос, а також домашні заготовки. Крім того, він ознайомився з правилами безпеки та перевірив, де розташоване найближче укриття.

«Я запасся рисом, у мене вдома є ручний насос, а також я зварив варення з фруктів з власного саду. Я знаю інструкції з техніки безпеки та перевірив найближче укриття біля мого будинку. Кожен повинен знати, як накладати пов’язку, бо ці знання корисні навіть у мирний час», — сказав глава польського МЗС.

Він також закликав громадян звертати увагу на офіційні рекомендації влади.

На думку Сікорського, якщо держава попереджає населення про неспокійний період і радить заздалегідь підготуватися, до таких рекомендацій варто прислухатися.

Раніше ми писали, що після посилення російських атак по західних регіонах України Польща вирішила додатково посилити систему цивільного захисту вздовж східного кордону. Варшава планує встановити понад тисячу автоматизованих сирен, які можна буде дистанційно вмикати у разі загрози.

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