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- Війна
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Удар по іноземному бізнесу: окупанти вдруге накрили підприємство на Житомирщині
Об’єкт уже зазнавав попередніх обстрілів, а зараз на місці працюють екстрені служби.
Російські війська завдали удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді. Об’єкт уже потерпав від попередніх атак.
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
За його словами, цього разу обійшлося без загиблих і постраждалих.
На місці працюють екстрені служби та фахівці, які ліквідовують наслідки обстрілу та фіксують пошкодження.
Бунечко закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу прямувати в укриття.
Раніше під удар потрапили АЗС
До цього російські війська також атакували автозаправні комплекси у Звягельському районі Житомирської області.
За словами Бунечка, під час однієї з атак пошкоджень зазнала АЗС мережі WOG. Інформації про загиблих або постраждалих тоді також не надходило.
Роботу спеціальних служб ускладнювала загроза повторних ударів.
Також повідомлялось, що у ніч проти 20 вересня російська ракетно-дронова атака повністю зруйнувала основні виробничі потужності компанії «Вентиляційні системи» у Боярці Київської області. Керівництво вже попереджає про можливі перебої з постачанням продукції.