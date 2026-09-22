Удар по іноземному бізнесу: окупанти вдруге накрили підприємство на Житомирщині

Росія вдарила по підприємству / © Віталій Бунечко / Facebook

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Російські війська завдали удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді. Об’єкт уже потерпав від попередніх атак.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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За його словами, цього разу обійшлося без загиблих і постраждалих.

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На місці працюють екстрені служби та фахівці, які ліквідовують наслідки обстрілу та фіксують пошкодження.

Бунечко закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу прямувати в укриття.

Раніше під удар потрапили АЗС

До цього російські війська також атакували автозаправні комплекси у Звягельському районі Житомирської області.

За словами Бунечка, під час однієї з атак пошкоджень зазнала АЗС мережі WOG. Інформації про загиблих або постраждалих тоді також не надходило.

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Роботу спеціальних служб ускладнювала загроза повторних ударів.

Також повідомлялось, що у ніч проти 20 вересня російська ракетно-дронова атака повністю зруйнувала основні виробничі потужності компанії «Вентиляційні системи» у Боярці Київської області. Керівництво вже попереджає про можливі перебої з постачанням продукції.

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