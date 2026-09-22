Що варто мати вдома про запас і як зберегти продукти без світла

Запаси на зиму

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Україна входить в осінньо-зимовий період в умовах повномасштабної війни. Ризик атак на енергетичну інфраструктуру залишається, а разом із ним — імовірність тривалих відключень електроенергії та інших побутових труднощів. У таких умовах варто заздалегідь продумати, що має бути вдома, якщо певний час не працюватиме холодильник, не буде можливості користуватися електроплитою або виникнуть перебої з роботою магазинів і логістикою.

Водночас робити величезні запаси на кілька місяців наперед не обов’язково. Частина експертів застерігає від ажіотажних закупівель і радить насамперед подбати про справді необхідні речі. Особливо це стосується людей із хронічними захворюваннями, яким важливо мати препарати, що вони приймають постійно.

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Інший підхід — сформувати вдома помірний запас продуктів, які довго зберігаються та допоможуть пережити кілька днів або тижнів із перебоями електропостачання. Кулінарка та фудблогерка Валентина Саєнко радить запасати насамперед ті продукти, які родина зазвичай їсть. Тобто немає сенсу купувати мішок крупи, якої ніхто вдома не любить, лише тому, що вона довго зберігається.

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Які продукти варто мати про запас

Основу запасу можуть становити крупи, макарони, овочі та фрукти, які добре зберігаються, а також консерви. Серед овочів підійдуть картопля, капуста, морква, буряк і гарбуз, серед фруктів — яблука.

Важливо передбачити й джерела білка, які можна зберігати без холодильника. Це можуть бути консервовані тунець і сардини, квасоля, нут або промислові м’ясні консерви. Самостійно робити м’ясні паштети чи тушкованку без відповідного обладнання небезпечно через ризик ботулізму.

Не варто будувати весь аварійний раціон лише на швидкій локшині, сухарях і печиві. Навіть під час тривалих відключень бажано мати різні групи продуктів, крупи й макарони як джерело вуглеводів, рибні, м’ясні або бобові консерви як джерело білка, олію, насіння та горіхи, а також овочі й фрукти. Додатково можна тримати вдома мед, чорний шоколад і горіхову пасту.

Скільки продуктів потрібно на два тижні

Єдиної норми для всіх немає. Кількість залежить від віку, способу життя, звичного раціону та кількості людей у родині. Тому готовий список краще використовувати лише як орієнтир.

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Для однієї людини приблизно на 2 тижні пропонують передбачити 1,5–2 кг кускусу, вівсянки або гречки та ще 1,5–2 кг рису, булгуру чи макаронів із твердих сортів пшениці. Також можна мати близько 1 кг борошна, 10–14 невеликих банок білкових консервів і 4–6 банок овочевих.

Із овочів орієнтиром можуть бути приблизно 6 кг картоплі, капусти, моркви та буряка разом. До цього запасу можна додати один гарбуз, 1–2 кг яблук, банку горіхової пасти, кілька плиток чорного шоколаду, мед, насіння, горіхи, олію та спеції. Це не обов’язковий набір, який потрібно купити повністю, — його варто пристосувати до харчових звичок конкретної родини.

Як правильно зберігати крупи

Великий запас не матиме сенсу, якщо продукти зіпсуються раніше, ніж знадобляться. Особливо це стосується круп і борошна.

Перед тривалим зберіганням рис, булгур і борошно радять потримати в морозильній камері протягом 3–4 днів. Після цього продукт потрібно дістати, дати йому нагрітися до кімнатної температури й лише тоді пересипати в герметичну скляну або пластикову тару. Якщо відразу закрити холодну крупу, всередині може утворитися конденсат. Надалі запаси потрібно тримати в сухому місці.

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Де тримати овочі та яблука

Для картоплі, капусти, буряка, цибулі та гарбуза важливі прохолодне місце й відсутність зайвої вологи. Овочі мають бути сухими та неушкодженими. Їх можна скласти в картонні або дерев’яні ящики чи тканинні мішки та регулярно перебирати. Якщо одна картоплина або цибулина почала гнити, її краще одразу прибрати, щоб псування не поширювалося. Нерозрізаний гарбуз також може зберігатися досить довго.

Яблука краще тримати окремо від інших овочів і фруктів. Вони виділяють етилен — газ, який може прискорювати дозрівання та старіння деяких інших плодів. Для тривалого зберігання яблукам також потрібне прохолодне місце.

Чому краще купувати маленькі консерви

Якщо електроенергії немає довго і холодильник уже не підтримує безпечну температуру, виникає проблема зі зберіганням відкритих консервів. Саме тому для аварійного запасу зручні невеликі банки консервів, які можна з’їсти за один або два прийоми.

Не варто залишати відкриту банку просто в прохолодній квартирі й розраховувати, що продукт не зіпсується. Визначити небезпечні бактерії за запахом або зовнішнім виглядом не завжди можливо. Після відкриття потрібно дотримуватися умов і строків зберігання, зазначених виробником.

Що знадобиться, якщо немає світла

До зими корисно підготувати не лише їжу. Серед практичних речей — термос із широким горлом, ручний консервний ніж, термосумка та акумулятори холоду. Останні допоможуть певний час підтримувати нижчу температуру в термосумці або холодильнику.

Туристичний пальник може допомогти закип’ятити воду або розігріти їжу, але користуватися ним потрібно лише з суворим дотриманням вимог виробника та правил пожежної безпеки. Особливо небезпечне використання обладнання, не призначеного для закритих приміщень, через ризик пожежі та отруєння чадним газом.

Що можна приготувати з мінімумом енергії

Корисно мати продукти, які не потребують тривалого варіння. Кускус і вівсянку можна залити окропом і залишити до готовності. Деякі види гречки також можна запарювати, тоді як рис, булгур і звичайні макарони переважно потребують варіння.

До каші можна додати рибні або м’ясні консерви, квасолю, кукурудзу, олію, насіння та спеції. Наприклад, кускус достатньо запарити окропом, а потім змішати з консервованим тунцем і кукурудзою. Вівсянку можна зробити солодкою — із сухофруктами, горіховою пастою та шоколадом — або солоною, додавши консерви, олію, соєвий соус і насіння.

Ще простіший варіант, який взагалі не потребує плити, — салат із консервованої квасолі, тунця та кукурудзи. Головне під час блекаутів — планувати порції так, щоб відкриті продукти не доводилося довго зберігати без належного охолодження.

Запас має бути практичним, а не величезним

Готуючись до зими, немає потреби скуповувати все, що довго стоїть на полиці. Набагато практичніше оцінити, скільки людей у родині, що вони зазвичай їдять, які страви можна приготувати без електрики та скільки продуктів реально вдасться правильно зберігати.

Краще мати менший, але продуманий запас із продуктів, які точно будуть використані. А найзручніший принцип — поступово поповнювати його й використовувати старіші продукти першими, щоб крупи, консерви та інші запаси не лежали роками без потреби.

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