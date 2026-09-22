Лікарка назвала 11 продуктів, які можуть продовжити життя: перелік

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Лікарка швидкої допомоги, яка нині спеціалізується на профілактичній медицині, розповіла про продукти, які регулярно купує для своєї родини. За її словами, у раціоні важливо робити ставку на клітковину, білок, вітаміни та рослинні сполуки.

Про це пише Daily Mail.

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Водночас медикиня наголошує: жоден окремий продукт не здатен гарантувати довголіття. Однак раціон із великою кількістю рослинної їжі, клітковини та мінімально оброблених продуктів пов’язують із кращим станом серцево-судинної та метаболічної систем.

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До свого списку лікарка включила 11 продуктів. Частина з них добре знайома українцям, а деякі можна знайти переважно в магазинах індійських та азійських продуктів.

Томатна паста

Лікарка регулярно купує томатну пасту як джерело лікопіну — антиоксиданту, який надає помідорам червоного кольору. Термічна обробка та перероблення томатів можуть зробити лікопін доступнішим для засвоєння організмом.

Томатну пасту легко додавати до соусів, супів, рагу та інших страв.

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Зелений горошок

Звичайний горошок також опинився у списку. Одна чашка продукту містить близько 9 г клітковини та 8 г білка.

Клітковина і рослинний білок допомагають довше зберігати відчуття ситості та підтримують нормальну роботу травної системи. При цьому заморожений горошок може бути недорогим і практичним варіантом, адже його можна довго зберігати.

Насіння базиліку

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Ще один спосіб збільшити кількість клітковини в раціоні — насіння базиліку. Столова ложка такого насіння може містити близько 7 г клітковини.

Його часто порівнюють із насінням чіа: після замочування насіння набухає, тому його можна додавати до напоїв, йогуртів і десертів.

Бамія

Бамія — овоч, багатий на клітковину. За словами лікарки, чашка бамії містить близько 4 г клітковини.

Її можна запікати, обсмажувати на грилі або додавати до рагу та карі.

Амла

Амла, або індійський аґрус, вирізняється високим вмістом вітаміну С. Цей вітамін має антиоксидантні властивості, бере участь у виробленні колагену, підтримує роботу імунної системи та допомагає засвоювати залізо.

Фрукт можна вживати свіжим, а також у сушеному чи порошкоподібному вигляді.

Індійський огірок

До незвичних для українського покупця продуктів у списку належить індійський огірок — невеликий зелений овоч, популярний у країнах Азії.

Лікарка звертає увагу на дослідження його потенційного впливу на рівень глюкози в крові. Водночас цей продукт не можна вважати заміною лікам від діабету чи призначеному лікарем лікуванню.

Чорний кунжут

Ще один продукт — чорний кунжут, який містить кальцій, корисні жири, білок та інші мінерали.

Лікарка радить перед вживанням подрібнювати насіння, а не їсти його цілим. Кунжут можна додавати до салатів, соусів, гарнірів і сніданків.

Часник

Серед бюджетних продуктів у списку опинився і часник. Лікарка звертає увагу на сполуку аліцин, яка утворюється після подрібнення або розчавлювання часнику.

Тому перед приготуванням вона радить подрібнити зубчик, а вже потім додавати його до страви.

Кмин

Кмин лікарка використовує як спецію та джерело рослинних сполук із антиоксидантними властивостями. Його можна додавати до овочів, бобових, рису та різноманітних тушкованих страв.

Витриманий сир

До списку потрапив і витриманий сир. Він є джерелом вітаміну K2, який міститься в деяких ферментованих продуктах.

Водночас такі сири можуть містити чимало насичених жирів і солі, тому кількість продукту в раціоні має значення.

Моринга

Замикає список моринга — рослина, популярна в Південній Азії та інших тропічних регіонах. Лікарка називає її джерелом рослинного білка та заліза.

Листя моринги можна вживати свіжим, а порошок із рослини продається у магазинах здорового харчування.

При цьому лікарка наголошує: здорове харчування не обов’язково має складатися з дорогих “суперфудів” чи спеціальних добавок. Основою раціону можуть залишатися прості продукти — овочі, бобові, насіння, спеції та інші рослинні продукти, доповнені джерелами білка та необхідних організму мікроелементів.

Нагадаємо, одноманітний раціон не обов’язково шкідливий, однак якщо щодня їсти один і той самий набір продуктів, може виникнути дефіцит вітамінів і мінералів. Крім того, різноманітне харчування важливе для підтримки здорового мікробіому кишківника. Водночас повторюване меню може спрощувати планування харчування та допомагати формувати корисні звички.

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