Ви їсте це щодня: 5 продуктів, від яких краще відмовитися після 50 років

Смажена картопля / © Freepik

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Після 50 років харчування відіграє дедалі важливішу роль у підтримці здоров’я. Фахівці радять звертати увагу не лише на кількість їжі, а й на якість продуктів, які регулярно з’являються в раціоні.

Про це повідомляє провідний угорський медичний та оздоровчий портал Egeszseg Kalauz.

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Які продукти варто обмежити після 50 років:

1. Високооброблені продукти

До цієї категорії належать фастфуд, солодощі та солоні закуски. Вони часто містять багато калорій, цукру, солі та насичених жирів, але водночас мають низьку поживну цінність.

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Регулярне споживання таких продуктів може сприяти набору зайвої ваги та ожирінню, а також посилювати запальні процеси в організмі. У довгостроковій перспективі це може підвищувати ризик серцево-судинних захворювань.

2. Смажена їжа

Обережніше варто бути і зі стравами, які готують у великій кількості олії. Через високу калорійність вони можуть призводити до надмірного споживання енергії.

Крім того, деякі смажені продукти містять значну кількість насичених і трансжирів. Їх надмірне споживання може негативно впливати на серцево-судинну систему та підвищувати ризик атеросклерозу.

Повністю виключати жирну їжу після 50 років не потрібно. Важливо насамперед звертати увагу на вид жирів.

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Натомість риба, горіхи, насіння та деякі рослинні олії містять корисні ненасичені жирні кислоти. Жири також необхідні організму для засвоєння жиророзчинних вітамінів.

3. Прихована сіль

Надлишок солі може надходити не лише з сільнички. Її багато у готових стравах, крекерах, хлібних паличках, чіпсах, деяких видах сирів, готових сумішах спецій та копченій рибі.

Якщо регулярно поєднувати кілька таких продуктів у раціоні, кількість спожитої солі може непомітно збільшуватися. Надлишок солі пов’язують із підвищеним ризиком серцево-судинних проблем.

4. Солодкі напої

Окрему увагу варто приділити напоям із доданим цукром. Йдеться не лише про солодку газовану воду, а й про енергетики та деякі фруктові напої.

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Надмірне споживання цукру може сприяти набору ваги та підвищувати ризик інсулінорезистентності й діабету 2 типу. Також воно може негативно впливати на рівень ліпідів у крові та артеріальний тиск.

5. Алкоголь

Після 50 років фахівці радять особливо уважно ставитися до вживання алкоголю. З віком організм може по-іншому реагувати на нього, а його вплив може ставати відчутнішим.

Надмірне вживання алкоголю здатне негативно впливати на печінку, сприяти зневодненню та підвищувати ризик високого кров’яного тиску й інших проблем зі здоров’ям.

Що варто додати до раціону

Основу харчування після 50 років рекомендують формувати з менш оброблених і поживних продуктів. Це свіжі овочі та фрукти, зокрема зелені листові овочі та ягоди, цільнозернові продукти, риба, нежирне м’ясо, молочні продукти, горіхи та насіння.

Повністю відмовлятися від улюблених, але менш корисних продуктів не обов’язково. Важливо, щоб вони не становили основу щоденного раціону, а споживалися помірно.

Не варто забувати про клітковину

Після 50 років достатня кількість клітковини в раціоні також має значення. Вона підтримує нормальну роботу кишечника, допомагає запобігати закрепам і сприяє тривалішому відчуттю ситості.

Клітковина також може позитивно впливати на рівень цукру та холестерину в крові. Її джерелами є овочі, фрукти, бобові, цільнозернові продукти, горіхи та насіння.

Якщо людина раніше споживала мало клітковини, збільшувати її кількість у раціоні варто поступово. Водночас важливо пити достатньо рідини.

Чому після 50 років важливо пити більше рідини

З віком відчуття спраги може ставати менш надійним сигналом потреби організму у воді. Через це людина може не відчувати сильної спраги навіть тоді, коли потребує рідини.

Тому фахівці радять зробити регулярне пиття частиною щоденного режиму, а не покладатися лише на відчуття спраги.

Достатня кількість рідини важлива також для травлення та нормальної роботи організму, особливо якщо людина збільшує кількість клітковини в раціоні. Водночас за наявності певних захворювань потреба в рідині може відрізнятися, тому варто дотримуватися рекомендацій лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про 7 продуктів, у яких найбільше магнію, який необхідний для міцних кісток і здорових м’язів.

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